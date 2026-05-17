El Atlético hunde al Girona en el homenaje a Griezmann

Fue una tarde-noche muy emotiva en el Riyadh Air Metropolitano. Antoine Griezmann, el "goleador de leyenda" se despedía de su gente antes de emprender rumbo hacia el Orlando City de la MLS. El Atlético le había preparado una gran jornada, con homenajes tanto dentro como fuera del estadio. Quería acabar con buen pie su etapa de rojiblanco, y lo hizo a costa del Girona, que deberá ganar la última jornada en casa ante el Elche para no descender a Segunda División.

Fue él el primero que tocó balón en el partido, y el que tuvo la primera clara del Atlético. Suya fue también la asistencia a Lookman para que adelantara a los suyos en el minuto 21. Su pase de gol número 100 como colchonero. Un número y una tarde redonda para el francés.

"Estoy contento de haber podido disfrutar estos años con él. Debería haber ganado un Balón de Oro. Le quedan aún muchos años en Estados Unidos", decía sobre el 7 Jan Oblak tras el partido.

Le buscaron para el gol que no llegó. Primero Almada y después Pubill que, pudiendo rematar, intentaron darle un pase de gol al homenajeado, pero no salió. La fiesta y las asistencias, micrófono en mano, llegaron tras el pitido del árbitro con un Metropolitano lleno hasta la bandera para decir adiós a una de sus leyendas.

Por el otro lado, el Girona, necesitado de un buen resultado, tuvo diferentes tramos del partido. Y lo intentó insistentemente. Llegaba pero no definía. Las tuvieron muy claras Bryan Gil, Viktor Tsygankov e incluso Álex Moreno, uno de los más activos del ataque de Míchel. No encontraban portería los catalanes, ni cuando el Atlético estuvo mejor sobre el campo ni cuando empezaron a dominar más la posesión con un imperial Ounahi. El marroquí no puede jugar en Segunda División.

Salió en la segunda parte Stuani, esperando que volviera a salvar al equipo como ya hizo ante la Real Sociedad. La tuvo en sus botas en la última jugada del partido, pero le salió mordida. Solo Ounahi hizo realmente esforzarse a Oblak a dos minutos del final.

Con la derrota, el Girona no tiene otra opción que la de ganar ante el Elche la próxima semana en Montilivi. Otro resultado que no sea ese, mandaría al club del City Group a LaLiga Hypermotion.

Y lo tendrá que hacer sin Alejandro Francés, que tuvo que retirarse lesionado a diez minutos del final y dejar a su equipo con uno menos porque el técnico madrileño ya había hecho todos los cambios. Se dolía de la rodilla y se marchó llorando. No pinta bien.

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Para los del Cholo, la victoria significa que el Atlético se jugará 7 millones de euros la última jornada ante el Villarreal en la lucha por la tercera plaza de la tabla. Un botín que puede ayudar al verano de Mateu Alemany para cubrir la dolorosa baja de Griezmann.