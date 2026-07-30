El Atlético entra en la puja por el Cuti Romero

Al Cuti Romero se le suman los pretendientes en este mercado. Además del interés de Inter y Barça para hacerse con el central argentino del Tottenham, ha entrado el Atlético de Madrid en la ecuación. Y parece que va con todo. El conjunto rojiblanco quiere cumplir uno de los mayores deseos del Cholo Simeone en este mercado y ya ha entrado en contacto con su club.

Al entrenador argentino le encanta Romero y considera que es un central ideal para su zaga. Además, en caso de completarse el fichaje, se lo arrebataría a uno de sus máximos rivales en el campeonato nacional, cuestión que no es la principal, pero sí un 'plus'. La única gran duda es si se podría igualar el salario que cobra actualmente en el Tottenham (siete millones netos).

Cuti Romero, central argentino del Tottenham / EFE

Según la información de Nicolò Schira, el Atlético va seriamente a por el jugador, no se trata de un simple tanteo de la situación. En caso de acceder al sueldo actual en el Tottenham, Cuti Romero se convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, compartiendo podio con Julián Álvarez y Aderola Lookman. Por detrás solo estaría Jan Oblak.

Se trataría de una oferta más suculenta para el defensa, que ha recibido otra del Inter de Milán para las próximas cuatro temporadas, pero en la que el salario es algo inferior al que está percibiendo en Londres. El Tottenham pidió 50 millones de euros al club italiano, que no está dispuesto a llegar a esas condiciones por el defensa central de 28 años.

Simeone es un enamorado del Cuti Romero / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Barça también ha mostrado su interés por Romero, que ha congelado las negociaciones con el Inter. Y es que el argentino ve con buenos ojos jugar en España y sería su prioridad número uno. Ahora que el Atlético de Madrid se ha sumado a la puja, las posibilidades de que el todavía jugador del Tottenham desembarque en una de las principales ciudades españolas son más elevadas.

Flick, contento con sus centrales

Lo que parece difícil es que el central se quede en el Tottenham. Está en uno de los mejores momentos de su carrera y es ahora cuando tiene la oportunidad de dar un salto de calidad. Es importante recordar que los 'Spurs' estuvieron al borde del descenso esta temporada en Premier League y que, evidentemente, no disputarán competiciones europeas.

Tal como hemos contado en SPORT, Flick está satisfecho con los centrales que hay en la plantilla. Es por eso que el conjunto blaugrana no dará ningún paso adelante con Romero, Laporte o cualquier otro central que haya interesado este verano. Y ahí es donde aparece el Atlético de Madrid, que se podría llegar el gato al agua siendo el último en llegar a la fiesta.