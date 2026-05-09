En directo
LALIGA
Atlético - Celta en directo: Resultado y última hora en vivo del partido de LaLiga hoy
Sigue el partido de la 35ª jornada de LaLiga 2025/26
Sergio Bescós I Lázaro
Última hora y resultado en vivo del Atlético de Madrid - Celta de LaLiga.
Atlético (0-0) Celta
¡Salen ambos equipos al césped!
Uno de los grandes incentivos para la gente del Atlético en el día de hoy, es poder ver uno de los últimos partidos de Antoine Griezmann, quién dejará el club a final de temporada y pondrá rumbo a Estados Unidos.
¡Así han llegado ambos equipos al Metropolitano!
La llegada de Atlético y Celta para el partido de hoy
Bajas en el Celta
Claudio Giráldez no podrá contrar con los siguientes jugadores: Starfelt, Vecino, Miguel Román y Javi Rueda.
Bajas en el Atlético
Simeone no podrá contar para el partido de hoy con los siguientes jugadores: Julián Álvarez, Cardosom Giuliano, Barrios y Nico González
¡Ya tenemos el 11 del Celta!
¡Este es el 11 de Claudio Giráldez!
¡Ya tenemos el 11 del Atlético!
¡Este es el 11 de Simeone!
Tras el durísimo golpe en Champions League, el Atlético vuelve al Metropolitano en un partido con poco en juego. Sin embargo, los de Simenone quieren terminar la liga en lo más alto posible y una victoria hoy ayudaría para acercarse un poco más al Villarreal, tercero con 5 puntos más que los atléticos.
Por otro lado, el Celta visita Madrid con la intención de conseguir los 3 puntos y así seguir en la pelea por entrar en Europa.
¡Muuuuuuy buenas tardes desde el Metropolitano!
¡Hola Holaa Holaaaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Atlético de Madrid y Celta correspondiente a la jornada número 35 de la Liga EA Sports
- Salen a la luz los trapos sucios del Real Madrid: 'Algunos jugadores se hacían los dormidos en las sesiones tácticas de Xabi Alonso
- Messi bendice a Lamine Yamal como su heredero: 'Me recuerda a mí de joven
- Valverde o Tchouaméni no seguirán en el Real Madrid a final de temporada
- Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
- En el Madrid sospechan que Solari es el topo de los despachos
- Ni Valverde ni Mbappé: Freixa y Gaspart coinciden en que ficharían a este jugador del Real Madrid
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid, Arsenal y PSG, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Hay jugadores del Madrid que le han llamado cono a Arbeloa