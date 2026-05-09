Atlético - Celta en directo: Resultado y última hora en vivo del partido de LaLiga hoy

Tras el durísimo golpe en Champions League, el Atlético vuelve al Metropolitano en un partido con poco en juego. Sin embargo, los de Simenone quieren terminar la liga en lo más alto posible y una victoria hoy ayudaría para acercarse un poco más al Villarreal, tercero con 5 puntos más que los atléticos.

Por otro lado, el Celta visita Madrid con la intención de conseguir los 3 puntos y así seguir en la pelea por entrar en Europa.