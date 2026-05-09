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Atlético - Celta en directo: Resultado y última hora en vivo del partido de LaLiga hoy

Sigue el partido de la 35ª jornada de LaLiga 2025/26

Julián Álvarez, durante el Atlético-Arsenal

Julián Álvarez, durante el Atlético-Arsenal / Europa Press

Sergio Bescós I Lázaro

Última hora y resultado en vivo del Atlético de Madrid - Celta de LaLiga.

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