Al Atleti le basta con el doblete de Sorloth en la primera parte para hundir más al Oviedo

El Atlético de Madrid sacó los tres puntos del Metropolitano tras vencer al Oviedo por 2 a 0 gracias a un doblete de Alexander Sorloth. Le bastaron los dos tempraneros goles del noruego a los de Simeone, que impregnaron el partido de la intensidad necesaria justo al empezar para colocarse por delante en el marcador, y de la tranquilidad voluntaria para jugar el resto del partido de forma cómoda y sin sufrir más de lo imprescindible.

Fue Aaron Escandell, el portero del Oviedo, el que se postulaba como figura del partido cuando evitó en varias ocasiones el primero del Atlético en los primeros tramos del choque, pero nada pudo hacer para detener el primer tanto de Sorloth al cuarto de hora de partido, que remataba a placer un pase medido de Hancko tras una buena jugada grupal de los del Cholo.

Además, le sirvió para hacer historia en LaLiga. Con este gol, el Atlético se convirtió en el primer equipo de la historia de la competición que se adelanta en los primeros 14 partidos de la temporada.

El equipo rojiblanco siguió dominando el encuentro, y el 'killer' metió su segundo de la noche con la izquierda diez minutos después, también tras asistencia de Hancko, demostrando que es uno de los delanteros más en forma del momento.

Despertó el Oviedo tras este tanto ante un Atleti más relajado sobre el terreno de juego. El juego 'carbayón' pasó prácticamente de forma íntegra por las botas de Santi Cazorla, con centros y buenos balones filtrados al área, pero faltó clarividencia de cara a puerta.

El colista de LaLiga, pese a salir también más enchufado que su rival en la segunda parte, no consiguió ideas ante un Atlético que se plantó sólido defensivamente en el campo jugando un partido en el que se encuentra realmente confortable.

Homenajes a Koke y Oblak

Antes del partido, Koke Resurrección y Jan Oblak, los dos capitanes del Atleti, fueron homenajeados en el césped del Riyadh Air Metropolitano.

El centrocampista, por alcanzar los 700 partidos oficiales con la zamarra rojiblanca (los cumplió el pasado domingo ante el Getafe) y el portero, por sus seis trofeos zamora consecutivos al cancerbero menos goleado de LaLiga.

Jan Oblak, con sus seis trofeos Zamora / @Atleti

Oblak, de hecho, volvió este sábado al once colchonero tras quedar fuera de la lista del técnico por lesión ante el Getafe y el Inter.