Athletic y Sevilla confrontan su buen momento en San Mamés

El cuadro dirigido por Ernesto Valverde encadena 13 de los 15 últimos puntos disputados Los de Mendilibar ya casi han olvidado el peligro de un descenso que han dejado ya a ocho puntos

El Athletic Club y el Sevilla confrontan este jueves en San Mamés, en el partido que cierra la jornada 31 de LaLiga Santander (22.00 horas), sus respectivos buenos momentos tanto de juego como de resultados.

Un fútbol y unos marcadores que han permitido a los de Ernesto Valverde auparse a las puertas de Europa y a los de su amigo José Luis Mendilibar a poner tierra de por medio con el descenso y clasificarse para las semifinales de su icónica Europa League.

En el Athletic, el técnico de Viandar de la Vera parece haber reencontrado el camino tras un segundo tercio liguero decepcionante y encadena 13 de los 15 últimos puntos, un racha que de ampliarla mañana a 16 de 18 le metería ya en los puestos que dan billete europeo.

Al Sevilla la llegada del de Zaldibar le ha supuesto un soplo de aire fresco y le ha llevado ya casi a olvidarse del peligro de un descenso que ha dejado ya a ocho puntos. La misma distancia a la que le queda la séptima plaza, una posición que puede acabar siendo europea y que ocupa precisamente el equipo bilbaíno.

El Athletic llega al choque con numerosas bajas, hasta seis, incluida la de Iñigo Martínez, que el martes no pudo entrenarse junto a sus compañeros por una sobrecarga muscular. El central zurdo internacional no entró en la convocatoria del ‘Txingurri’. En una situación parecida están el capitán Iker Muniain e Iñigo Lekue, ambos ausencias por lesiones también musculares que no tienen superadas. También son bajas seguras los sancionados Mikel Vesga y Oier Zarraga, además del lesionado Jon Morcillo.

De los seis que no parecen que puedan jugar este jueves solo fueron titulares en la última jornada Iñigo y Vesga, y ambos sustitutos son claros. A Vesga le suplirá Dani García, titular en las últimas semanas y ausente en el Power Horse Stadium también por acumulación de tarjetas, y por Iñigo jugará Dani Vivian, un central con consideración de titular en lo que va de temporada.

Por lo demás, hay pocas dudas de que Valverde mantendrá el bloque que tan buenos resultados le está dando últimamente. Con Unai Simón bajo palos, Oscar de Marcos y Yuri Berchiche en los laterales, Yeray Álvarez en el centro de la defensa; Herrera en doble pivote, Sancet en la media punta y Gorka Guruzeta arriba.

Además, lo más relevante, en ataque en las bandas los hermanos Williams, que llevan cinco goles entre ambos en los tres últimos partidos. Tres Iñaki y dos Nico.

El Sevilla se presenta en San Mamés en su mejor momento de la temporada, que coincide con la llegada al banquillo del técnico vizcaíno José Luis Mendilibar, que afrontará en Bilbao su séptimo partido al frente al conjunto hispalense con gran balance de cuatro victorias y dos empates.

Mendilibar se estrenó en el Nuevo Mirandilla, con triunfo 0-2 ante el Cádiz, y en su segundo desplazamiento en LaLiga repitió resultado en Mestalla ante el Valencia, por lo que éste será su tercer partido como visitante en el torneo doméstico.

En el Sánchez-Pizjuán empezó con un empate a dos ante el Celta, en un partido que en el minuto 89 ganaba con un jugador menos 2-0, y el pasado domingo se impuso por 2-1 al Villarreal; resultados que están trufados con el campanazo de eliminar al Manchester United en los cuartos de final de la Europa League tras empatar a dos en Old Trafford y golear en el estadio de Nervión por 3-0.

El preparador vasco, pese a todo, ha puntualizado este miércoles ante los periodistas que, ni ganando en San Mamés está asegurada aún la permanencia en la categoría, objetivo no planteado en los inicios de la temporada por el Sevilla pero que es el fijado ahora y para lo que vino Mendilibar tras la destitución del argentino Jorge Sampaoli.

Para el jueves, el equipo mantiene las bajas por lesión del central brasileño Marcao Teixeira y del centrocampista Joan Jordán, a las que se suma la del central francés Tanguy Nianzou, según desveló el propio técnico.

Por contra, vuelve al equipo, tras dos partidos de sanción en LaLiga, el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña, mientras que en este capítulo disciplinario no hay bajas para el viaje a la capital vizcaína.

Mendilibar, que hizo el pasado domingo ante el Villarreal hasta nueve cambios en relación al once que el jueves anterior goleó al United, podría volver a hacer una masiva rotación y que ante el Athletic el equipo se pareciera más al que utilizó frente al conjunto inglés.

Alineaciones probables

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Dani García, Herrera; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Sevilla: Dmitrovic; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Pape Gueye; Ocampos, Rakitic, Lamela; y En-Nesyri.

Árbitro: Hernández Hernández (canario).

Estadio: San Mamés.