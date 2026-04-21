El Athletic se sacude de la presión con pataleta de Nico Williams

La zona media de la tabla está muy apretada en LaLiga. Tanto que, para evitar problemas, hay que sumar como sea y pronto. Lo sabe el Athletic, que se sacudió de su mala racha tras vencer a Osasuna (1-0) en San Mamés gracias al tino de Guruzeta, las manos de Unai Simón y a pesar de la roja a Mikel Jauregizar y la molestia de un Nico Williams que no se tomó bien ser sustituido.

Llegaba el conjunto rojiblanco tras una serie de resultados complicados que lastraron su pelea por Europa: solo un triunfo en los últimos siete partidos, incluida la caída ante la Real en Copa que sentenció su camino en semis, con el inri de que su eterno rival se coronó campeón del certamen en Sevilla ante el Atlético.

Justamente, otro rival acérrimo quería dar el golpe en San Mamés. Osasuna también ronda la caza por plazas europeas, aunque solo sumaban una victoria en los últimos seis partidos. Fue el conjunto de Ernesto Valverde el que tomó la iniciativa.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club / Europa Press

El 'Txingurri', que vive la recta final de sus días en el banquillo rojiblanco, vio como los suyos celebraban tras el primer cuarto de hora gracias a una gran jugada de Nico Williams, quien se iría reemplazado en la segunda parte con un enfado notorio. El extremo regaetó hasta definir y provocar que, en su despeje, Herrera dejara el balón servido a Guruzeta para sellar el 1-0.

Tras el descanso, los de Alessio Lisci apuraron marchas firmar la igualada. Una derrota dejaba a Osasuna en tierra de nadie y sin sellar aún la permanencia, aunque se antoja difícil sufrir con 39 puntos. Y Budimir tuvo en sus botas el empate tras unas manos de Yeray que el colegiado García Verdura no dudó en sancionar como penalti.

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Sin embargo, Unai Simón emergió como héroe para dejar al croata sin su grito de gol, igual que se lució con otro paradón tras un cabezazo del mismo Ante minutos más tarde. Con él, el Athletic sumó por fin una buena noticia, aunque no completa: Yuri Berchiche se marchó lesionado sobre los minutos finales y Mikel Jauregizar vio la roja por una durísima entrada.