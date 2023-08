El Athletic reina en la locura de San Mamés

Los vascos remontaron para vencer al Betis por 4-2 El partido tuvo polémica, penaltis, goles y mucha emoción

Cuando Willian José abrió el marcador en San Mamés, el presagio apuntaba a un partido de mucha emoción en LaLiga EA Sports. Y así resultó, sumándole locura, goles y buen juego. El Athletic se llevó por 4-2 un triunfo vital ante el Betis en su feudo, remontando un 0-2 -Isco aumentó la ventaja- antes de la primera parte y completando con el tanto de Unai Gómez en la segunda parte.

Porque el equipo verdiblanco salió a matar en la casa de los ‘leones’. Y antes del 2’ ya celebraban el primer tanto, obra de un Willian José que se encontró el espacio tras una dejada de Ayoze entrando al área. Y no bajaron la guardia los de Pellegrini, que se abonaron a la magia de Isco para aumentar a 0-2. El malagueño se apuntó un golazo, rematando de primera el centro de Ruibal desde la banda.

No fue sino hasta la media hora que el espíritu del Athletic se hizo presente. Contó, eso sí, con la ayuda del VAR para avistar un penalti sobre Nico Williams que reclamaron mucho los jugadores béticos, especialmente Rui Silva argumentando que no le había tocado, y algunos pidiendo incluso un fuera de juego previo. Pero Soto Grado decretó y Mikel Vesga no falló en su remate con el descuento.

La fórmula se repitió minutos más tarde: Nico Williams cayó en el área derribado por Guido y Vesga acudió al remate del penalti, apuntándose su doblete.

El ímpetu de los vascos no se detuvo y terminaron pasando por encima de un Betis acorralado. En el añadido de la primera parte, Iñaki encontró a Guruzeta dentro del área para que el delantero rematara en las barbas del portero para desatar la locura de la remontada.

En la segunda parte, el ritmo frenético bajó la marcha, pero un gol más cayó. Fue de Unai Gómez, que recogió un rechace de Rui Silva para apuntarse el 4-2 final y sentenciar la segunda victoria al hilo.