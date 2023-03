El Athletic mira de reojo al descenso

Una derrota en el José Zorrilla prolongaría la desastrosa dinámica de Ernesto Valverde El Valladolid, con un carro de bajas, pelea por buscar aguas más templadas

El Real Valladolid recibe este viernes al Athletic Club con siete bajas -Masip, Kenedy, Anuar, Amallah, Machis, Hongla y Roque Mesa-, estos dos últimos por sanción tras ver tarjeta roja en el encuentro ante el Elche-, por lo que el técnico blanquivioleta, José Rojo 'Pacheta', deberá realizar varios cambios.

Todo apunta a que Kike Pérez y Monchu vuelvan a ocupar el centro del campo, mientras que Iván Sánchez sustituiría a Machis, quien también acabó perjudicado en Elche tras el golpe de un contrario cuando iba a 33 kilómetros por hora, según ha detallado "Pacheta" en una rueda de prensa.

En cuanto a la defensa, podría regresar Javi Sánchez a la titularidad junto a Joaquín o El Yamiq, mientras que en los laterales se abren las opciones para Escudero y Olaza, por la izquierda, y a Luis Pérez o Fresneda, por la derecha, ya que el técnico ha variado todas las piezas durante las últimas jornadas.

Lo que parece evidente es que seguirá apostando por Larin en punta de ataque, ya que ha demostrado ser todo un seguro a la hora de enlazar los centros y de encontrar el ansiado gol, que tantas veces le es esquivo al cuadro vallisoletano, manteniendo ese 4-2-3-1 habitual.

'Pacheta' ha avisado sobre lo "peligroso" que es el conjunto bilbaíno, a pesar de que no esté en su mejor momento, "porque cuenta con gente desequilibrante, rápida y fuerte, que lleva un ritmo alto con el balón, que despliega una consistente defensa y que cuenta con muchos argumentos para sorprender".

"Tienen mucha gente que puede resolver el partido en una acción, y eso, lógicamente, les convierte en un rival con mucho peligro", ha añadido el técnico, quien añadirá a la convocatoria a los jugadores del filial David Torres y Pozo.

El Athletic Club visita Valladolid con la intención de recuperar en el José Zorrilla el rumbo que le llevó a estar en el primer tercio de campeonato liguero en los puestos de Liga de Campeones y que perdió tras el parón por el Mundial de Qatar.

Tras la cita catarí, el conjunto bilbaíno ha caído en barrena y en las once jornadas desde entonces es uno de los peores equipos del campeonato, solo con más puntos sumados que el Valencia, que sería el colista en ese tramo postmundialista.

Los 9 puntos de 33 posibles -los mismos que Almería y Elche, los últimos de la tabla-, reflejan hasta donde llega el bajón rojiblanco, que coincidió con que cambio de plan de Ernesto Valverde.

El técnico aparcó el exitoso 'rock and roll' que significaba jugar con Oihan Sancet e Iker Muniain por dentro en el centro del campo en un ofensivo 1-4-3-3 por un más posicional 1-4-2-3-1 que es más de su gusto pero con el que los resultados están siendo muy negativos.

No obstante, parece que la decisión del de Viandar de la Vera es definitiva y no se presume que la vaya a cambiar breve. Y menos en una cita fuera de casa como la de mañana.

Por ello, se perfila un once en la línea del choque de la última jornada ante el FC Barcelona en San Mamés (0-1), en el que los 'leones' no se vieron inferiores al líder y lamentaron que no subiese al marcador un gol de Iñaki Williams anulado a instancias del VAR por una mano todavía en campo propio y muy anterior al remate del delantero.

En esa línea es prácticamente seguro el regreso a la media punta de Sancet, baja por sanción ante el Barça. El máximo goleador de su equipo en lo que va de liga, con ocho tantos marcados, probablemente entre por un Raúl García que ocupó el domingo su puesto habitual en las últimas semanas.

También se espera la vuelta a la alineación titular de Yeray Alvarez y Yuri Berchiche, en principio recuperados ya de sus respectivos problemas físicos. Los de Yeray en el abductor y los de Yuri en un tobillo.

Alineaciones probables:

Real Valladolid: Asenjo; Luis Pérez, Joaquín, Javi Sánchez, Escudero; Kike Pérez, Monchu; Plata, Plano, Iván Sánchez; Larin.

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Iñigo Martinez, Yuri; Dani García, Vesga; Nico Williams, Sancet, Berenguer; e Iñaki Williams.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: José Zorrilla. 21.00 horas.