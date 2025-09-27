El Athletic, en llamas y esperando a Nico Williams

No hay Athletic sin Nico Williams. Al menos con los resultados en la mano. La ausencia del menor de los hermanos, lesionado el 7 de septiembre en el Turquía-España, está siendo difícil de digerir en un equipo demasiado previsible sin el extremo navarro. Sin él, tres derrotas y un empate, y con Marcelino y su rocoso Villarreal (sábado, 21.00 horas) asomando en el horizonte.

De más a menos

El Athletic Club firmó un inicio de campeonato prometedor, asomando por las posiciones delanteras de la clasificación. El nivel del equipo despertó el optimismo en San Mamés, redondeado con el fichaje de Aymeric Laporte gracias a la intervención de la FIFA. Sin embargo, toda esa euforia inicial se ha desvanecido con el transcurrir de las jornadas y se han levantado algunas voces críticas con la preparación física de la plantilla. Hay varios jugadores a los que les cuesta sostener el rendimiento durante los noventa minutos, especialmente a los pesos pesados. Los que deberían de asumir la responsabilidad sin Nico. Es decir, los Sancet, Iñaki y compañía.

Nico cayó lesionado ante Turquía / Khalil Hamra / AP

"Echamos de menos a Nico Williams. Me gustaría disponer de él antes del parón internacional. Nos da mucho desequilibrio por banda", espetó Ernesto Valverde hace unos días preguntado por el pamplonés. La verdad es que en el Athletic Club no quieren forzar la reaparición de su estrella. Nico continúa entrenándose al margen, realizando ejercicios adaptados por los servicios médicos, aunque las sensaciones invitan al optimismo. El extremo espera poder ayudar muy pronto, aunque no forma parte de la lista de convocados para viajar a La Cerámica.

Marcelino no se fía

Todo hace indicar que Nico Williams volverá por la puerta grande, en Champions y ante el Dortmund el próximo miércoles. Antes, en Villarreal, tocará arremangarse ante un cuadro 'groguet' instalado a la estela de Real Madrid y Barcelona en la tabla. Y con el morbo añadido de Marcelino, extécnico 'athleticzale'. El asturiano alabó a su exequipo: "Son supercompetitivos, muy difíciles de meterle gol porque tiene una estructura defensiva sólida y mucho compromiso, y defienden muy bien en área. Tendremos que defender extremadamente bien, correr al contragolpe porque repliegan mu bien y muy rápido, y tener buen criterio en el juego de posición y luego tener acierto".