El Athletic no levanta cabeza y se la pega en el derbi vasco

La Real Sociedad coge aire tras un derbi vasco que deja muy tocado al Athletic Club. El conjunto de Ernesto Valverde encajó en Anoeta su segunda derrota consecutiva y tercera jornada sin ganar después de verse por detrás en el marcador en hasta tres ocasiones, la última ya definitiva (3-2) con un tanto de Gorrotxategi en el añadido que no dio opción a la reacción bilbaína, ni siquiera con Nico Williams sobre el terreno de juego.

Arrancó el encuentro con intensidad en Anoeta, pero las ocasiones se hicieron esperar. Oyarzabal tuvo la primera antes de la media hora de juego, con un remate claro a la par que poco ortodoxo tras una filtrada de Carlos Soler. Y precisamente el ex del Valencia fue el protagonista de la acción más clara hasta el momento, en una jugada ensayada culminada con una volea que se marchó a córner tras tocar providencialmente Unai Simón.

Brais desequilibró, Guruzeta igualó

Salvo eso dos chispazos aislados de Oyarzabal y Carlos Soler, el derbi no estaba dando mucho de sí. Hasta que a la tercera (o cuarta) iba a llegar la vencida. La Real Sociedad se adelantaría en el marcador por medio de Brais Méndez; el mediapunta gallego falló en primera instancia ante Unai Simón a bocajarro, pero no perdonó a la segunda en el rechace para poner a bailar de espaldas a la afición 'txuri-urdin'.

Pero muy poco iba a durar la alegría en San Sebastián. Tras intentarlo previamente sin éxito de cabeza, Guruzeta aprovecharía un regalo de Gorosabel para poner las tablas justo antes del descanso. Todo comenzó en un saque rápido de falta que pilló desprevenida a la defensa de la Real. El lateral del Athletic y ex de la Real se internó en el área, se deshizo de dos defensores y, cayéndose, se la puso atrás para que Guruzeta no perdonase de primeras.

El Athletic no se rinde

No le valía para nada el empate a la Real Sociedad y así lo demostró tras la pausa. A los dos minutos de la reanudación volvió a adelantarse en el marcador, con un pase de Brais Méndez para Guedes que el portugués definió con el exterior tras dejar atrás a Laporte con un exquisito control.

Golazo. Y reacción de Valverde, dando entrada por fin a Nico Williams. Pero la ventaja pudo incluso ser mayor si el VAR no hubiese anulado el 3-1 de Zakharyan por un fuera de juego en el inicio de la jugada. Se salvó el Athletic y se salvó Unai Simón, que había propiciado el tanto con un fallo a la hora de blocar el balón en un tímido remate 'txuri-urdin'.

El delantero del Athletic Club Nico Williams se escapa de Aramburu, de la Real Sociedad / EFE

Fue entonces cuando comenzó a despertar el cuadro bilbaíno, gracias al empuje de un Nico Williams que la tuvo con el interior en un remate que se le marchó desviado de la escuadra de un Remiro con poco trabajo. Tan poco que un remate de cabeza de espaldas le pasó por encima de la cabeza y, en su intento por despejarla, la mandó al larguero. El balón salió rechazado y le cayó a Robert Navarro, que de nuevo haría cumplir la ley del ex con el 2-2 en el 79'.

Pero no iba a ser definitivo, pues Gorrotxategi haría estallar a Anoeta en el añadido. El canterano se encontró de la nada con una asistencia de Oyarzabal y le pegó con el alma a un balón suelto en el área bilbaína para batir a Unai Simón y, ahora sí, darle la victoria a la Real Sociedad (3-2).