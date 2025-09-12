Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LALIGA

El Athletic le tiende la mano al Alavés en las gradas

El conjunto rojiblanco ha facilitado a través de sus cuentas de X las medidas del estadio y de las gradas para que puedan llevar los tifos este sábado

Athletic Bilbao fans cheer for their team during the Spanish La Liga soccer match between Athletic Bilbao and Barcelona at the San Mames stadium in Bilbao, Spain, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/Miguel Oses)

Athletic Bilbao fans cheer for their team during the Spanish La Liga soccer match between Athletic Bilbao and Barcelona at the San Mames stadium in Bilbao, Spain, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/Miguel Oses) / Miguel Oses / AP

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

San Mamés vovlerá a demostrar que el derbi vasco es especial. La afición del Athletic Club se volcará este fin de semana con el Deportivo Alavés, en el partido que enfrentará ambos conjuntos, correspondiente a la cuarta jornada liguera. En una señal de deportividad y con el objetivo de fomentar el apoyo de las aficiones y mejorar el ambiente en el estadio, varias aficiones han anunciado nuevas medidas para facilitar la participación de los seguidores, incluso de los equipos rivales.

Los aficionados del Alavés han facilitado a través de sus cuentas de X las medidas del estadio y de las gradas en las que se suele situar a la afición visitante para que puedan llevar los tifos este sábado a las 18:30. Han difundido estas medidas con el fin de que seguidores del equipo rival puedan elaborar mosaicos a medida, conociendo el alto y ancho de la grada para elaborar estas pancartas gigantes famosas en los partidos de fútbol. De esta forma, se buscará que los tifos sean más vistosos y ágiles, evitando obstrucciones en las salidas de emergencia o problemas de visibilidad para otros espectadores.

La medida, que ya se ha implementado en algunos estadios europeos, no solo promueve la creatividad de los hinchas, sino que también contribuye a un ambiente festivo y respetuoso. Todo, bajo el foco de un encuentro que no será nada amistoso. Es un derbi y de por medio, muchas cosas en juego.

Por parte del Athletic Club, llegan al partido invictos, con pleno de victorias y con muy buenas sensaciones. Los de Ernesto Valverde han empezado la competición como un tiro, 9 puntos en 3 partidos y con el objetivo de volver a alcanzar posiciones Champions, cuya competición disputan este año. Por parte del conjunto dirigido por el 'Chacho' Coudet, aterrizan a un estadio muy complicado, en el que, en las últimas tres visitas, no han logrado puntuar (dos en Liga y uno en Copa).

Esta temporada, las sensaciones son positivas: una victoria, un empate y una derrota, contra un rival directo como es el Levante y el punto 'de oro' frente al Atlético de Madrid en el último duelo que se disputó antes del parón, en Mendizorroza.

Un duelo apasionante, con rivalidad en las gradas y en el terreno de juego, pero que seguro que nos proporcionaran mucho respeto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas