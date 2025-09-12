El Athletic le tiende la mano al Alavés en las gradas

San Mamés vovlerá a demostrar que el derbi vasco es especial. La afición del Athletic Club se volcará este fin de semana con el Deportivo Alavés, en el partido que enfrentará ambos conjuntos, correspondiente a la cuarta jornada liguera. En una señal de deportividad y con el objetivo de fomentar el apoyo de las aficiones y mejorar el ambiente en el estadio, varias aficiones han anunciado nuevas medidas para facilitar la participación de los seguidores, incluso de los equipos rivales.

Los aficionados del Alavés han facilitado a través de sus cuentas de X las medidas del estadio y de las gradas en las que se suele situar a la afición visitante para que puedan llevar los tifos este sábado a las 18:30. Han difundido estas medidas con el fin de que seguidores del equipo rival puedan elaborar mosaicos a medida, conociendo el alto y ancho de la grada para elaborar estas pancartas gigantes famosas en los partidos de fútbol. De esta forma, se buscará que los tifos sean más vistosos y ágiles, evitando obstrucciones en las salidas de emergencia o problemas de visibilidad para otros espectadores.

La medida, que ya se ha implementado en algunos estadios europeos, no solo promueve la creatividad de los hinchas, sino que también contribuye a un ambiente festivo y respetuoso. Todo, bajo el foco de un encuentro que no será nada amistoso. Es un derbi y de por medio, muchas cosas en juego.

Por parte del Athletic Club, llegan al partido invictos, con pleno de victorias y con muy buenas sensaciones. Los de Ernesto Valverde han empezado la competición como un tiro, 9 puntos en 3 partidos y con el objetivo de volver a alcanzar posiciones Champions, cuya competición disputan este año. Por parte del conjunto dirigido por el 'Chacho' Coudet, aterrizan a un estadio muy complicado, en el que, en las últimas tres visitas, no han logrado puntuar (dos en Liga y uno en Copa).

Esta temporada, las sensaciones son positivas: una victoria, un empate y una derrota, contra un rival directo como es el Levante y el punto 'de oro' frente al Atlético de Madrid en el último duelo que se disputó antes del parón, en Mendizorroza.

Un duelo apasionante, con rivalidad en las gradas y en el terreno de juego, pero que seguro que nos proporcionaran mucho respeto.