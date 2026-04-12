Athletic Club - Villarreal: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Villarreal se enfrentan hoy domingo 12 de abril en San Mamés en el partido de la Jornada 31 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Villarreal y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los leones han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos entre LaLiga y la Copa del Rey, quedando eliminados de esta última y varados en la mitad de la tabla, con pocas -pero no imposibles- posibilidades de sumar los puntos necesarios para ascender hasta los puestos de clasificación a competencias europeas.

Como resultado, para Ernesto Valverde, tener ambición es indispensable, pues aún no quieren dar por perdida la temporada. "Todavía ni estamos salvados ni los de arriba están tan lejos. Hay que tener esa ambición para ir e intentar llegar arriba y para dar pasos que otras veces hemos dado y ahora nos cuestan. Quizá no estamos tan bien como en otros momentos que hemos estado en los últimos años. Tenemos que reponernos y reencontrarnos", resaltó.

Por otra parte, los de Marcelino García Toral continúan con su gran temporada, logrando superar al Atlético de Madrid para conformar el podio junto al Real Madrid y al Barcelona, incluso aunque sus últimos tres partidos como visitante no han dejado resultados favorables para el submarino amarillo (dos derrotas y un empate).

Es innegable el gran rendimiento de los groguets en el curso actual, aunque las estadísticas frente al Athletic Club muestran un rostro distinto: cinco derrotas y dos empates en sus últimas contiendas. Mientras, la última victoria del Villarreal frente a los rojiblancos data de 2018, pero si existe un partido en el que parece plausible revertir la tendencia, sin lugar a dudas es este.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Villarreal, correspondiente a la Jornada 31 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 12 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Villarreal se podrá ver en directo y online a través de DAZN en abierto, Movistar LaLiga y Teledeporte.

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