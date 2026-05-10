Athletic Club - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Valencia se enfrentan hoy domingo 10 de mayo en San Mamés en el partido de la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Valencia y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los leones arribarán a la disputa tras golear al Deportivo Alavés y sumar tres puntos vitales en su lucha por clasificar a torneos europeos la próxima temporada, distanciados por tres puntos del actual regente del puesto de Conference League, el Celta de Vigo, y a nueve del que ostenta el escaño de Europa League, el Betis.

Pese a que la diferencia en el puntaje es la suficiente como para antojarse una tarea difícil, los de Ernesto Valverde aún tienen oportunidades matemáticas de lograr la hazaña. Sin embargo, con cinco derrotas en sus últimos ocho partidos, es innegable que los rojiblancos no están en su mejor momento de la temporada.

Los murciélagos, en cambio, están a tres puntos de la zona de descenso y a ocho de los puestos europeos, por lo que su lucha actual está mucho más vinculada a la permanencia en la categoría que a la participación en competencias continentales para la próxima campaña.

Desafortunadamente para el equipo de Carlos Corberán, han de enfrentarse a una escuadra a la que no vencen desde 2019, siendo esta la única victoria ché registrada en los últimos 13 años frente al Athletic (siete empates y seis derrotas), por lo que el precedente es más que negativo.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Valencia, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 10 de mayo a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Valencia se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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