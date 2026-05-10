Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Horario clásico Barcelona - Real MadridAlineación Barça clásicoHorario Carrera MotoGPArbeloaPueblosDonde ver Barça - PortoCursa Corte InglésCasillasClasificación MotoGPMarc MárquezClasificación Giro ItaliaRafa NadalGiro de Italia Etapa 3Clasificación La VueltaRúa BarçaEtapa 7 Vuelta a España femeninaFinal 8 Hockey PatinesFinal Four EuroligaZegama Aizkorri 2026YogaHaciendaGonzalo BernardosDays of Play 2026Grupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Hotel Mundial
instagramlinkedin

LALIGA

Athletic Club - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Athletic Club - Valencia de LaLiga EA Sports

Matemáticamente, el Athletic Club aún tiene oportunidades de clasificar a competencias europeas

Matemáticamente, el Athletic Club aún tiene oportunidades de clasificar a competencias europeas / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Athletic Club y Valencia se enfrentan hoy domingo 10 de mayo en San Mamés en el partido de la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Valencia y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los leones arribarán a la disputa tras golear al Deportivo Alavés y sumar tres puntos vitales en su lucha por clasificar a torneos europeos la próxima temporada, distanciados por tres puntos del actual regente del puesto de Conference League, el Celta de Vigo, y a nueve del que ostenta el escaño de Europa League, el Betis.

Pese a que la diferencia en el puntaje es la suficiente como para antojarse una tarea difícil, los de Ernesto Valverde aún tienen oportunidades matemáticas de lograr la hazaña. Sin embargo, con cinco derrotas en sus últimos ocho partidos, es innegable que los rojiblancos no están en su mejor momento de la temporada.

Athletic Club - Valencia CF: De la desilusión al drama

Athletic Club - Valencia CF: De la desilusión al drama

Los murciélagos, en cambio, están a tres puntos de la zona de descenso y a ocho de los puestos europeos, por lo que su lucha actual está mucho más vinculada a la permanencia en la categoría que a la participación en competencias continentales para la próxima campaña.

Desafortunadamente para el equipo de Carlos Corberán, han de enfrentarse a una escuadra a la que no vencen desde 2019, siendo esta la única victoria ché registrada en los últimos 13 años frente al Athletic (siete empates y seis derrotas), por lo que el precedente es más que negativo.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Valencia, correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 10 de mayo a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Valencia se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS