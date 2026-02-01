Athletic Club - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Real Sociedad se enfrentan hoy domingo 1 de febrero en San Mamés en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Ernesto Valverde llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Sevilla (2-1), perdido ante el Mallorca (3-2), empatado con el Osasuna (1-1) y perdido contra el Espanyol (2-1), por lo que se ubica en el decimotercer lugar de la tabla con 24 puntos y -10 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Pellegrino Matarazzo registraron una victoria sobre el Celta de Vigo (3-1), una victoria sobre el Barcelona (2-1), una victoria sobre el Getafe (2-1) y un empate con el Atlético de Madrid (1-1), de manera que están en el puesto número 8 con 27 puntos y +0 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 1 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.