LALIGA
Athletic Club - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Athletic Club - Real Sociedad de LaLiga EA Sports
Athletic Club y Real Sociedad se enfrentan hoy domingo 1 de febrero en San Mamés en el partido de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Ernesto Valverde llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Sevilla (2-1), perdido ante el Mallorca (3-2), empatado con el Osasuna (1-1) y perdido contra el Espanyol (2-1), por lo que se ubica en el decimotercer lugar de la tabla con 24 puntos y -10 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Pellegrino Matarazzo registraron una victoria sobre el Celta de Vigo (3-1), una victoria sobre el Barcelona (2-1), una victoria sobre el Getafe (2-1) y un empate con el Atlético de Madrid (1-1), de manera que están en el puesto número 8 con 27 puntos y +0 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Athletic Club y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 1 de febrero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Elche - FC Barcelona, en directo hoy: partido, resultado y marcador de la LaLiga EA Sports, en vivo
- ¿Se equivocó el Madrid con Endrick? 'Vino a cambiar la liga
- Manolo González: 'Tanta polla de Europa... A ver si nos estamos equivocando
- Ansu Fati activa su mejor versión
- The Telegraph: Carrick quiere a Rashford para su United
- Oficial: El Barça ficha a Juwensley Onstein
- Desenmascaran a Rosalía por su disco 'LUX': 'Estoy avergonzada
- Rechazo a la llegada de Emery al Real Madrid: 'El problema no estaba ni en el banquillo ni en Xabi