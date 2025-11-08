Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Athletic Club - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Athletic Club se presentará en la nueva jornada de LaLiga con dos derrotas consecutivas

El Athletic Club se presentará en la nueva jornada de LaLiga con dos derrotas consecutivas / LaDobleC

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Athletic Club y Oviedo se enfrentan este domingo 9 de noviembre en San Mamés en el partido de la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Oviedo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Ernesto Valverde llegará a la disputa luego de haber perdido contra la Real Sociedad (3-2), perdido contra el Getafe (1-0), empatado con el Elche (0-0) y derrotado al Mallorca (2-1), por lo que se ubica en el decimoprimer lugar de la tabla con 14 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Ernesto Valverde quiere dar "continuidad al juego" del Athletic en la Liga de Campeones

Por su parte, los comandados por Luis Carrión registraron un empate con el Osasuna (0-0), un empate con el Girona (3-3), una derrota ante el Espanyol (2-0) y una derrota ante el Levante (2-0), de manera que están en el puesto número 19 con 8 puntos y -12 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Oviedo, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 9 de noviembre a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

