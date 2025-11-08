LALIGA
Athletic Club - Oviedo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
Athletic Club y Oviedo se enfrentan este domingo 9 de noviembre en San Mamés en el partido de la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Oviedo y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Ernesto Valverde llegará a la disputa luego de haber perdido contra la Real Sociedad (3-2), perdido contra el Getafe (1-0), empatado con el Elche (0-0) y derrotado al Mallorca (2-1), por lo que se ubica en el decimoprimer lugar de la tabla con 14 puntos y -2 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Luis Carrión registraron un empate con el Osasuna (0-0), un empate con el Girona (3-3), una derrota ante el Espanyol (2-0) y una derrota ante el Levante (2-0), de manera que están en el puesto número 19 con 8 puntos y -12 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Athletic Club y Oviedo, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 9 de noviembre a las 14:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - OVIEDO DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Oviedo se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
