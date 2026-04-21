Athletic Club - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Osasuna se enfrentan hoy martes 21 de abril en San Mamés en el partido de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el combinado de Ernesto Valverde ha sumado su segunda derrota consecutiva en LaLiga, cayendo hasta el puesto número 11 de la tabla y, en consecuencia, viéndose cada vez más alejado de sus aspiraciones de clasificarse a torneos europeos para la próxima temporada; sección de la que se encuentran a seis puntos de distancia.

"Solo pensamos en ganar mañana. Que sea un partido importantísimo no significa que lo vayamos a ganar, pero para nosotros la forma de afrontar esta situación en la que estamos es fijarnos únicamente en este partido, el que tenemos delante. En este nos tenemos que centrar y llevamos centrándonos toda la semana. Es un partido vital para nosotros", declaró Txingurri.

Por otra parte, los de Alessio Lisci también tienen en juego su posible acceso a Conference League o Europa League de cara al próximo curso, pues suman 39 puntos y, aunque vienen de empatar en dos jornadas seguidas, mantienen intacta la ambición de cerrar la campaña en un puesto mucho más arriba.

No obstante, los rojillos llevan cuatro partidos al hilo sin ganar fuera de El Sadar y solo dos victorias en los últimos ocho enfrentamientos, incluyendo liga y Copa del Rey, por lo que tendrán que revertir su irregular desempeño de visitante en aras de sumar tres puntos que serían indispensables para acercarse al Celta de Vigo, quien todavía detenta el sexto escaño de la tabla.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Osasuna, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy martes 21 de abril a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de DAZN en abierto, Movistar LaLiga y Teledeporte.

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