Athletic Club - Levante: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Levante se enfrentan hoy domingo 8 de febrero en San Mamés en el partido de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Levante y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Ernesto Valverde llegará a la disputa luego de haber empatado con la Real Sociedad (1-1), perdido contra el Sevilla (2-1), perdido contra el Mallorca (3-2) y empatado con el Osasuna (1-1), por lo que se ubica en el decimoprimer lugar de la tabla con 25 puntos y -10 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Luís Castro registraron un empate con el Atlético de Madrid (0-0), una victoria sobre el Elche (3-2), una derrota frente al Real Madrid (2-0) y un empate con el Espanyol (1-1), de manera que están en el puesto número 19 con 18 puntos y -10 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Levante, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 8 de febrero a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - LEVANTE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Levante se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.