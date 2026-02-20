Athletic Club - Elche: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Elche se enfrentan hoy viernes 20 de febrero en San Mamés en el partido de la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Elche y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los leones se presentan con la intención de extender la racha de victorias que están empezando a hilar tras vencer al Oviedo y al Levante en el último par de jornadas, lo que les ha permitido asentarse en la mitad de la tabla con miras hacia los puestos de clasificación europea.

Sin embargo, junto a sensibles bajas como las de Nico Williams, el combinado de Ernesto Valverde no vence al conjunto ilicitano desde su visita al Martínez Valero en septiembre de 2022, por lo que puede que se enfrente a una inesperada pared que impida que continúen pronunciando su retahíla de conquistas.

En cambio, el equipo de Eder Sarabia arriba con unas condiciones opuestas, ya que suman siete partidos al hilo sin consumar una victoria en LaLiga (4-0 al Rayo Vallecano en diciembre de 2025). Desde entonces, los franjiverdes han sufrido cuatro derrotas y logrado tres empates, dejándolos en las cercanías de la zona de descenso.

El enfrentamiento que ambas escuadras tuvieron más temprano en la temporada culminó en empate sin anotaciones, y aunque el partido previo a este último devino en tres puntos para el Elche, las expectativas señalan al Athletic Club como el más factible vencedor de esta parcialmente impredecible contienda.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Elche, correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy viernes 20 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - ELCHE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Elche se podrá ver en directo y online a través de DAZN, DAZN en abierto y Teledeporte.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.