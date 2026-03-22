Athletic Club - Betis: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Betis se enfrentan hoy domingo 22 de marzo en San Mamés en el partido de la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club -Betis y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto de Ernesto Valverde dejará de serlo al final de temporada, ya que el entrenador ha declarado que dejará el cargo tras no haber sido capaz de cumplir los objetivos de la presente campaña, pues el equipo se encuentra a mitad de la tabla y, por los momentos, lejos de la esperanza de clasificarse a torneos europeos de cara al próximo ciclo.

Aun así, quedan 10 partidos para que los leones logren revertir la situación y 'el txingurri' pueda desprenderse del cargo en un tono positivo. "Queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda", afirmó durante la rueda de prensa en la que reveló su partida.

Por otra parte, los verdiblancos recientemente pusieron un pie en los cuartos de final de la Europa League tras golear al Panathinaikos en casa; un resultado positivo bastante oportuno teniendo en cuenta que, en lo que a su rendimiento en LaLiga se refiere, llevaban tres empates y una derrota hasta su cita europea.

Pese a todo, los de Manuel Pellegrini permanecen incólumes en el escaño de clasificación hacia la próxima edición de Europa League, aunque con bajas probabilidades de competir por llegar a la Champions, mucho menos considerando que han perdido en cuatro de sus últimos seis partidos como visitantes.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - BETIS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Betis, correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 22 de marzo a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Betis se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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