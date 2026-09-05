Athletic Club - Atlético de Madrid: horario y dónde ver hoy el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Athletic Club y Atlético de Madrid se enfrentan hoy sábado 5 de septiembre en San Mamés en el partido de la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En primer lugar, el Athletic Club se presentará en esta nueva fecha tras finalmente encontrar su primera conquista de la campaña, logrando tres puntos contra el Celta de Vigo que les permiten olvidar parcialmente las duras derrotas que sufrieron en un inicio contra el Sevilla y el Barcelona.

"Celebramos y sufrimos juntos”, declaró Edin Terzic, quien se mostró especialmente seguro respecto al futuro. "También ha habido algunos errores, hemos podido sentenciar mucho antes. El resultado nos da confianza. Ha sido un gran partido, esperemos que no sea la mejor actuación del Athletic esta temporada”, añadió.

Por su parte, pese a las controversias en las que se ha visto sumido el conjunto colchonero, mismas que han captado los reflectores tanto del público como de la prensa, el conjunto de Diego Simeone se mantiene invicto en este curso de temporada, logrando empatar con el Villarreal y vencer tanto al Málaga como, más recientemente, al Sevilla.

De la mano de un doblete de Álex Baena y una anotación de Ademola Lookman, los colchoneros superaron a los blanquirrojos y ahora se ubican en el tercer lugar de la clasificación, tan solo por debajo del Barcelona y Real Madrid dado que estos mantienen un pleno de victorias que los sitúa con nueve puntos a cada uno.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 5 de septiembre a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

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