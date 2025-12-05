Athletic Club - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Athletic Club y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 6 de diciembre en San Mamés en el partido de la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Athletic Club - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Ernesto Valverde llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Real Madrid (3-0), derrotado al Levante (2-0), perdido ante el Barcelona (4-0) y derrotado al Oviedo (1-0), por lo que se ubica en el octavo lugar de la tabla con 20 puntos y -6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una derrota frente al Barcelona (3-1), una victoria sobre el Oviedo (2-0), una victoria sobre el Getafe (1-0) y una victoria sobre el Levante (3-1), de manera que están en el puesto número 4 con 31 puntos y +14 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Athletic Club y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 15 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 6 de diciembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - ATLÉTICO DE MADRID DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.