Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

LALIGA

Athletic Club - Atlético de Madrid, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el estadio de San Mamés

Barcelona-Atlético de Madrid, en imágenes.

Barcelona-Atlético de Madrid, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Xavier Zapater

Athletic Club y Atlético de Madrid se miden en San Mamés en la 15ª jornada de la Primera División española.

Sigue aquí en SPORT todos los detalles del partido.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL