Athletic Club - Atlético de Madrid, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Athletic Club y Atlético de Madrid se miden en San Mamés en la 15ª jornada de la Primera División española.

ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN Con esa derrota en el Camp Nou, el Atlético de Madrid se alejó ligeramente del liderato de LaLiga. Los de Simeone son cuartos en la tabla y suman 31 puntos, seis menos que el Barça, que acaba de vencer al Betis. Por su parte, el Athletic Club es séptimo y una victoria le acercaría mucho a los puestos europeos.

AMBOS CONJUNTOS PERDIERON ENTRE SEMANA Recuerden que tanto Athletic Club como Atlético de Madrid vienen de perder en sus últimos encuentros esta semana. El conjunto madrileño cayó ante el Barça en el Camp Nou, por un resultado de 3-1; mientras que el equipo entrenado por Valverde perdió por 0-3 frente al Real Madrid.

ALINEACIÓN DEL ATLÉTICO DE MADRID Y esta es la alineación del Atlético de Madrid. Muchos esperaban ver a Griezmann como titular en el ataque rojiblanco, pero finalmente el 'principito' arrancará el partido en el banquillo. El once del equipo entrenado por el 'Cholo' Simeone:

EL ONCE DEL ATHLETIC Ernesto Valverde sorprende con el once y deja en el banquillo a Dani Vivian. Su puesto en el eje de la zaga lo ocupará Paredes. Esta es la alineación titular del Athletic Club para recibir al Atleti: