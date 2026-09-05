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Athletic Club - Atlético, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 entre Athletic y Atlético
Sergi Bescós I Lázaro
El Athletic Club recibe en San Mamés al Atlético de Madrid en la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Sigue el partido en directo en SPORT.
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 18
¡La ha tenido Sanseeeeet! Hasta en dos ocasiones lo intentó Sanset. En la primera, su disparo con la derecha fue bloqueado por la defensa colchonera y en la segunda, su remate se fue al lateral de la red. ¡Nuevo aviso del Athletic!
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 16
Disparo con poca fe de Grimaldo que se va lejos de la portería.
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 14
Los del Cholo están buscando atacar y filtrar pases desde el interior pero la defensa de los leones está muy sólida por el momento
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 12
Rozamos el primer cuarto de hora de partido. Ritmo alto y mucha presión arriba por parte de ambos equipos.
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 10
¡No llegó Iñaki por muy poco! El balón le llegó al hermano mayor de los Williams pero no pudo controlar el esférico e intentar disparar a portería.
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 10
Segundo saque de esquina para los leones. Canta la granda que busca dar ese empujón extra a los suyos
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 8
Buen centro de Robert Navarro pero la defensa colchonera está muy atenta y envía el balón a saque de esquina
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 6
¡Disparo lejano de Giuliano que se va fuera por poco! Lo intentó desde tres cuartos el argentino y casi sorprende a Unai
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 5
Lo hicieron muy bien los del Cholo en su primer ataque que terminó con el balón al poste. El equipo supo mover el balón de izquierda a derecha con mucha velocidad y precisión.
Athletic (0-0) Atlético de Madrid l Min 4
Los leones buscan jugar en campo rival tras el primer susto del partido
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