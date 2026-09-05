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Athletic Club - Atlético, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 entre Athletic y Atlético

Simeone y Julián, en un partido de la temporada pasada

Simeone y Julián, en un partido de la temporada pasada / EFE

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Sergi Bescós I Lázaro

El Athletic Club recibe en San Mamés al Atlético de Madrid en la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Sigue el partido en directo en SPORT.

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