Arranca la fase final de LaLiga Genuine Moeve

Después de pasar por Tarragona, Cádiz, Gijón, Granada y Burgos, la temporada 2025/26 de LaLiga Genuine Moeve entra en su fase definitiva. La competición más inclusiva del mundo, que ha batido su récord de participación con la presencia de más de 1.000 jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual, llega a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para decidir los seis campeones y poner el broche de oro a un año lleno de alegría, compañerismo y respeto por el rival, todos esos valores que nos reconectan con las raíces del deporte rey.

Durante tres jornadas, la casa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acogerá por primera vez la fase final del torneo, en lo que será una gran fiesta del fútbol inclusivo con 75 partidos de fútbol 8 en disputa. Serán 50 equipos procedentes de 15 comunidades autónomas, además de Ceuta y Andorra, los que formarán parte de esta última cita.

Los cinco encuentros disputados este viernes dieron el pistoletazo de salida a la fase final de LaLiga Genuine Moeve. Los diez equipos participantes llegaron a las instalaciones con la ilusión propia de una cita tan espcial y arropados por sus familiares. Entre ellos, destacaron los jugadores del Córdoba, que se motivaron con cánticos. Antes del pitido inicial tampoco faltó la tradicional haka.

El derbi madrileño entre Getafe y Fuenlabrada acabó en empate / LALIGA GENUINE

Bajo un calor sofocante, los jugadores contaron con el apoyo de su afición, que no dejó de animar y ondear sus banderas. Las hinchadas locales fueron más numerosas, pero las de Athletic y Real Sociedad se hicieron notar. Especialmente representativo de la deportividad que se vive en LaLiga Genuine fue el partido entre el Athletic Club y el Sporting de Gijón. Pese a la victoria de los asturianos, una vez finalizado el choque, los jugadores de ambos equipos corrieron juntos hacia la línea de fondo, se hicieron una foto juntos e, incluso, hicieron un pasillo al colegiado.

En el resto de la jornada, el Cartagena se impuso a la Real Sociedad, el Córdoba al Atlético de Madrid, el Fuenlabrada y el Getafe empataron y el Albacete y la Ponferradina también firmaron las tablas.

Doble recompensa

Este fin de semana se decidirán los seis campeones de LaLiga Genuine. Cabe recordar que la competición está dividida en tres grupos. De cada uno de ellos saldrán dos campeones: uno en función de los resultados deportivos obtenidos a lo largo de la temporada y el otro, y no menos importante, en base a la clasificación de Fair Play, en reconocimiento de las actitudes positivas tanto de los jugadores como de los cuerpos técnicos, algo que va en consonancia con el objetivo de la iniciativa. Así pues, cada uno de los equipos disputará tres partidos que determinarán el devenir de la competición.

El equipo del Villarreal EDI fue uno de los vencedores de la anterior edición de LaLiga Genuine / Villarreal CF

Por el momento, el grupo ‘Deportividad’, en el que están, por ejemplo, la Fundació Barça y la Fundación Real Madrid, está liderado por el Celta, mientras que Madrid y Racing de Santander están empatados a puntos de Fair Play. Por otro lado, el Betis encabeza el grupo ‘Respeto’ tanto en la clasificación deportiva como en juego limpio, junto a Real Sociedad y Nàstic. La Cultural Leonesa, por su parte, manda en ‘Compañerismo’ y en Fair Play le empatan Athletic Club, Ibiza y Burgos.

La jornada del sábado

La actividad continuará este sábado con una jornada dividida en una sesión matinal y otra vespertina, en la que se disputará la mayor parte de los encuentros de esta fase final. El domingo se cerrará la competición con la última jornada y el acto de clausura, en el que se entregarán las medallas y trofeos a los participantes de esta edición.

La Fundació Barça, por su parte, se estrenará en la fase 4 este sábado a partir de las 9.00 horas ante el Valencia y volverá a jugar por la tarde a las 17.00 frente al Getafe. El cuadro dirigido por Sergi Mascarell cerrará el torneo el domingo con el último enfrentamiento con la Fundación Rayo Vallecano a las 11.00 horas.

El Barça Genuine aspira a conseguir un nuevo título este fin de semana / FCBGENUINE

Seguro, serán días de convivencia y emociones compartidas entre jugadores, entrenadores, familiares, aficionados y voluntarios, en los que se vivirá el fútbol desde su vertiente más inclusiva y se buscará compartir antes que competir.