Arnau Tenas deberá esperar

Los últimos días de mercado fueron moviditos en Villarreal. Entradas y salidas de forma vertiginosa para perfilar una plantilla de Champions League. Opacado por el georgiano Mikautadze en esa traca de final de verano, Arnau Tenas consumó su regreso a LaLiga tras proclamarse campeón de casi todo con el Paris Saint-Germain. El canterano azulgrana cerró su periplo en Francia tras dos años en los que a duras penas pudo discutir la titularidad de Donnarumma.

El guardameta de Vic, por el momento, no se ha estrenado como 'groguet'. Marcelino ha optado, tanto en el inicio de LaLiga como en la Champions, por Luiz Junior. El brasileño, impoluto en la competición doméstica, sufrió un duro varapalo en el estreno europeo. Un error suyo condenó al Submarino frente al Tottenham y en Villarreal existía cierto runrún con su continuidad en el once. El entrenador de los castellonenses, sin embargo, esfumó todas las dudas de un plumazo: Luiz Junior estará frente a Osasuna este sábado en La Cerámica (18.30 horas).

Arnau Tenas, presentado como jugador del Villarreal CF / VILLARREAL CF

Confianza plena

"Luiz es un gran portero, un error lo puede tener cualquiera. Es el puesto más ingrato de todos; pero, para mí, a un futbolista no lo defiende un error o un acierto. El rendimiento se mide por la suma de partidos. A nivel personal es fuerte; profesionalmente es un portero con una edad joven y, en ese proceso de mejora, hay circunstancias adversas a las que hay que sobreponerse. Tiene la confianza del cuerpo técnico y de todos sus compañeros: por un error no se le va a tomar una valoración definitiva. Tenemos que apoyar al compañero", admitía el técnico asturiano en rueda de prensa.

La confirmación del brasileño en la meta relegará de nuevo a la suplencia a Arnau Tenas, que espera su oportunidad en los próximos encuentros. En favor del catalán jugará el apretado calendario del Villarreal, que después de recibir a Osasuna se medirá a Sevilla, Athletic, Juventus y Real Madrid. Casi nada.