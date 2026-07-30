El arbitraje español, molesto y enojado con la FIFA tras el Mundial: "¿Por culpa del 'caso Negreira'? Puede ser, puede ser"

El nivel del arbitraje español hace tiempo que dejó de ser una referencia en Europa. Buena prueba de ello fue lo sucedido en el recién finalizado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con colegiados de Honduras, Jordania o El Salvador con mucho más protagonismo que los de España.

El único árbitro principal de LaLiga designado para la Copa del Mundo 2026 fue Alejandro Hernández Hernández, con otros como Del Cerro Grande destinados al VAR. Sin embargo, el papel del árbitro canario dejó rápidamente de ser relevante.

Ya ni siquiera formó parte de los árbitros encargados de dirigir los cuatro últimos partidos del torneo, ni las semifinales, ni la final ni el partido por el tercer y cuarto puesto. Pero antes de todo ello, solo había dirigido como primer árbitro la goleada de Brasil a Haití en fase de grupos.

Hernández Hernández, árbitro español / EFE

"Estamos sorprendidos y hasta molestos"

Ahora, casi dos semanas después, la poca confianza de la FIFA en el arbitraje español ha provocado las primeras reacciones en el CTA: "El balance es negativo, muy negativo".

El presidente del Comité Técnico de Árbitros rompió su silencio en 'El Partidazo de COPE', donde aseguró estar "molesto" con la FIFA: "Realmente creo que merecíamos mayor representación. A título personal y dentro del CTA estamos sorprendidos de esta situación, el nivel arbitral español está a la altura de poder hacer partidos potentes en el Mundial". "Sorprendidos y hasta molestos estamos con esta situación", apostilló.

Fran Soto desveló, además, una próxima reunión con representantes del organismo que dirige Infantino para "pedir explicaciones": "Estamos pendientes de tener una reunión con la FIFA. Yo creo que en estas situaciones no merece la pena enviar cartas, es mejor tener una reunión personal y estoy en espera de reunirme con las personas de la FIFA para pedir explicaciones".

El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Fran Soto Balirac, junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. / EFE

La sombra del 'caso Negreira'

"Lo que está claro es que no corresponde el nivel arbitral de España con la representación que hemos tenido en el Mundial. Además el partido que hizo Hernández Hernández salió muy bien. Reconozco que estamos sorprendidos y ciertamente enojados", insistió el presidente del CTA.

Finalmente, preguntado por si la sombra del 'caso Negreira' puede haber influido, desveló Fran Soto que "puede ser": "No lo sé, es algo que yo controlo. Efectivamente venimos de una situación en la que los mayores perjudicados somos nosotros, los árbitros. Puede ser, puede ser. Porque realmente no responde a ningún criterio objetivo la poca importancia que hemos tenido en el Mundial. Si no es nada arbitral o deportivo, responderá a otras cuestionas. ¿Negreira? Lo desconozco, por eso es necesario pedir explicaciones".

Las novedades del Mundial

Ya sobre las novedades arbitrales, Fran Soto reveló la incorporación en LaLiga de las reglas que triunfaron en el Mundial, como la reducción del tiempo para salir del campo en una sustitución, la revisión en caso de segundas amarillas y el microchip del balón, que advierte que puede tener fallos en sus primeros días.

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Sin embargo, la más controvertida, la de las pausas de hidratación, no se copiará en España. Es decir, no habrá pausas eternas, solo existirán cuando se superen los 32 grados: "La pausa de hidratación solo se implantará cuando la temperatura supere los 32 grados. Ahí sí habrá, pero si el partido no llega a esa temperatura no habrá pausa de hidratación". Y mucho menos descansos de media hora: "Nosotros somos más románticos, al cuarto de hora estamos deseando salir al campo y reanudar. No vamos a hacer cosas raras".