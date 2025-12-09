Arambarri: "Bordalás tiene en su oficina un cuadro de dos niños uruguayos, con la pelota arriba y los dos metiendo la plancha"

Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, pasó por 'El After de Post United' y dejó varias anécdotas memorables sobre su día a día en el club, su relación con Bordalás y algunos excompañeros que han pasado por el vestuario del Coliseum.

El mediocentro uruguayo es una pieza clave en el esquema 'azulón'. Llegó procedente del Boston River de su país natal, sumó experiencia cedido en el Girondins de Bordeaux y en 2017 firmó con el Getafe. Un año antes, José Bordalás había tomado las riendas del equipo para devolverlo a Primera División.

Arambarri recuerda aquel primer año en la élite, cuando el técnico empezó a implementar su método particular, un estilo que aún hoy sigue generando debate: "La primera temporada no hubo tantas críticas, fue más en la segunda, y en la tercera ya nos mataban. Al principio nosotros hacíamos, y seguimos haciendo, nuestro juego".

El jugador defiende que lo que antes se criticaba, hoy se valora: "Creo que hoy ya no se habla tanto, porque prácticamente todos los equipos hacen algo parecido. El fútbol se ha vuelto más directo, físico, de contacto, más agresivo. Antes esas palabras eran críticas, hoy son elogios".

También habló del cariño especial que Bordalás muestra hacia los jugadores uruguayos que han pasado por el vestuario del Getafe, además del propio Arambarri: Damián Suárez, Cabrera, Cabaco… "Le encantan, sí, por esa competencia que llevamos en la sangre. En su oficina tiene un cuadro de dos niños uruguayos, con la pelota arriba y los dos metiendo la plancha. Esa mentalidad está desde los cinco años: hay que meter la pata donde sea, hay que lucharla. Él siente el fútbol igual, con esa pasión y esa garra".

Arambarri celebra un gol ante el Elche / JUANJO MARTÍN / EFE

Elogios a Bordalás y las críticas absurdas

Arambarri explicó que cada año el objetivo del Getafe es la permanencia, y destacó la manera en que Bordalás mantiene al grupo con los pies en el suelo: "Es un entrenador que te hace ver la realidad y te exige muchísimo. A nivel físico, las pretemporadas son durísimas, sabiendo el tipo de juego que vamos a tener. Te dice las cosas como son. Sabe que somos un equipo humilde y que si no trabajan los once, sacar puntos es muy difícil".

El uruguayo fue tajante al hablar del ruido externo, asegurando que el grupo solo mira para si mismo: "No me gusta cuando entrenadores o jugadores de otros equipos catalogan el partido contra nosotros como uno con muchos parones. Cada uno tiene sus armas, y no me gusta porque todos somos compañeros del mismo oficio. Cuando perdemos, miramos hacia dentro. Nunca he visto a un jugador nuestro ni a Bordalás criticar el juego de otro equipo. Siempre jugamos dentro de los límites que permiten los árbitros".

"Es un entrenador que un club como el Getafe necesita. Exige a todos, los mantiene en tensión y no te deja relajarte. A la hora de competir, eso es clave. El mensaje llega, motiva mucho y tiene muchas cosas positivas que el jugador valora".

Compartir vestuario con el 'Dibu', Deyverson y Greenwood

Más allá de Bordalás, Arambarri ha coincidido en estos ocho años con varios jugadores que se han convertido en estrellas en sus equipos y selecciones. Uno de ellos es el 'Dibu' Martínez, actual portero del Aston Villa y campeón del mundo en Catar. El argentino defendió la portería del Getafe el mismo año que Arambarri llegó al club, aunque entonces, con 25 años, era un completo desconocido: "Entrenaba a tope. No me sorprende que haya llegado tan lejos. Como persona es un diez. Compartimos mucho, es un crack. Tiene una familia increíble y no puedo decir nada malo de él. Al contrario: es muy simpático y cercano. A quien no le gusta es porque no entiende su forma de desconcentrar al rival, que es parte de su táctica".

Arambarri disputando un balón con Samuel Costa / CATI CLADERA / EFE

También recordó a Deyverson, el delantero brasileño que pasó brevemente por el club en la temporada 2019/20, marcada por el inicio de la pandemia pero también por una histórica participación en la Europa League: "Deyverson estaba loco. Se tatuó a su mujer en el muslo, la dejó a los cuatro meses y se puso una pelota encima. Era muy divertido, sabías que ibas a reírte en cada entrenamiento".

El uruguayo también evocó aquel duelo de dieciseisavos frente al Ajax, donde el Getafe firmó una victoria inolvidable: "Los aficionados del Ajax empezaron a tirar cerveza, hielos, vasos a nuestros familiares, incluso a los niños. Fue un momento tenso, pero el resultado lo compensó todo".

Por último, habló sobre Mason Greenwood, uno de los movimientos más sorprendentes en el mercado de los últimos años. El delantero inglés, cedido al Getafe en medio de una situación personal delicada, encontró en el club un refugio: "Al principio sentía que todos le miraban, pero luego se fue soltando. El grupo lo arropó muchísimo. Al mes o dos de su llegada ya era una locura: le pegaba igual con la zurda que con la diestra. Tener un jugador así era saber que los goles estaban asegurados", recordó Arambarri sobre el hoy futbolista del Marsella, donde ha vuelto a mostrar todo su potencial.