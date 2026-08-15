Para apuntar en el calendario: las fechas claves de LaLiga

La nueva edición de LaLiga comenzará este 15 de agosto cuando el balón se ponga en juego a las 19:30 en Mendizorroza, en un duelo inaugural que enfrentará a Alavés y Getafe. En la presente campaña, todos los clubes pelearán por cumplir sus objetivos, ya sean optar al título, clasificar a la UEFA Champions League, entrar en competiciones europeas o lograr la salvación. De esta manera, la pasión en el fútbol español estará garantizada una temporada más, en un curso en el que los aficionados soñarán y sufrirán por igual junto a sus respectivos equipos.

No obstante, si bien la ilusión y los sentimientos harán acto de presencia en todos los enfrentamientos y todos los partidos valen tres puntos, resulta innegable para todos los amantes al deporte rey reconocer que hay algunos duelos marcados en rojo en el calendario, con unas fechas determinadas en las que los ojos de los seguidores se centrarán en choques concretos.

Las fechas de los derbis y los 'clásicos'

Más allá del primer partido entre Alavés y Getafe, la primera gran prueba de fuego llegará para el FC Barcelona el 27 de agosto, fecha en que disputará su primera jornada ante el Athletic Club en el Spotify Camp Nou, ya que el avance hasta las últimas rondas de sus jugadores mundialistas supuso el aplazamiento de la Jornada 1. Por otra parte, sus dos principales competidores por el título doméstico ya conocen el fin de semana en el que deberán medirse entre ellos por primera vez en este curso, pues o el 19 o el 20 de septiembre se jugará el Atlético de Madrid - Real Madrid, correspondiente a la séptima jornada.

Lamine se escapa del exdeportivista Valverde y Fran García en el ‘Clásico’ del Bernabéu de la temporada pasada. / JUANJO MARTIN

Eso sí, el choque más esperado por todos los amantes del fútbol llegará en la décima jornada, ya que el sábado 24 o el domingo 25 de octubre el Spotify Camp Nou albergará el primer gran Clásico de la temporada, en un duelo que supondrá el primer partido entre Fick y Mourinho. Una jornada más tarde se disputará el derbi vasco en San Mamés, pues Athletic Club y Real Sociedad se medirán entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Por otra parte, Atlético de Madrid y Barça se verán las caras por vez primera el fin de semana siguiente, con una rivalidad entre ambos clubes cada vez más marcada.

GRÁFICO

Tras el parón de noviembre, será el turno del derbi sevillano de la jornada 13 que enfrentará a Sevilla y Betis en el Pizjuán, sea el 21 o sea el 22 de noviembre. Eso sí, la jornada de los derbis será la 18, que corresponderá al primer fin de semana del 2027, pues entre el 2 y el 3 de enero se jugará el primer derbi gallego en ocho años entre Celta y Deportivo, además del siempre tenso duelo entre azulgranas y pericos en Cornellá. Habrá que esperar hasta el seis o el siete de febrero, ya en la jornada 23, para que se lleve a cabo el segundo derbi sevillano del año, en esta ocasión con el Betis como local, en un fin de semana en el que Barça y Atlético de Madrid se volverán a ver las caras.

Ya en la jornada 30, entrando en la recta final por la carrera liguera, Real Madrid y Atlético de Madrid se medirán en un emparejamiento que puede resultar clave por LaLiga, sea el tres sea el cuatro de abril. Dos semanas más tarde llegará el segundo derbi gallego entre Deportivo y Celta, así como el derbi catalán del Spotify Camp Nou; mientras que el fin de semana del 1 y 2 de mayo el Anoeta albergará el derbi vasco definitivo. No obstante, el partido que puede terminar de resolver el campeón parece claro, el clásico del Santiago Bernabéu de la jornada 35, choque que se espera para el 8 o 9 de mayo y en el que, tal como sucedió el año pasado, cualquiera de los dos implicados se podría proclamar campeón.