El deseo más colchonero de Griezmann: "Quiero ganar una Liga, una Champions y una Copa"

Antoine Griezmann podría haberse instalado en la comodidad de las leyendas del Atlético de Madrid: máximo goleador histórico, cuarto jugador con más partidos y símbolo indiscutible del Metropolitano. Sin embargo, en una entrevista para 'AS', el jugador francés deja claro que no se conforma y que su historia de rojo y blanco aún tiene capítulos por escribir.

Hambre que no se apaga

En la entevista, durante un acto de Hyundai en el Metropolitano, Griezmann resume su estado de ánimo con una frase que ya es casi un lema personal y colectivo: "Quiero más, la Liga, la Copa, la Champions con el Atlético".

El delantero, de 34 años, llega a esa declaración después de alcanzar cifras que le sitúan en lo más alto de la historia rojiblanca. Con 203 goles en 461 partidos, es el máximo goleador del club y una de sus grandes leyendas modernas. Pese a ello, insiste en que los récords no bastan y que su motivación pasa por seguir levantando trofeos como 'colchonero'.

Griezmann celebra sus 200 goles con la camiseta del Atlético. / AFP7 vía Europa Press

La renovación hasta 2027, acordada esta primavera con una rebaja de salario, va en la misma línea. El propio Antoine explica que quiso alargar el vínculo porque siente que le "quedan muchos minutos para jugar, muchas piernas y cabeza para jugar y ser alguien importante en el club".

Un rol distinto en el Atlético

El francés asume que esta temporada su papel ha cambiado y admite que, aunque "el futbolista siempre quiere jugar", ahora le toca ser más paciente, aceptar suplencias y demostrar cada día al cuerpo técnico que todavía puede ganarse un lugar en el once.

Ese nuevo rol no le ha restado influencia. Contra el Levante, en Liga, entró desde el banquillo en el minuto 61 y firmó un doblete exprés que dio la victoria al equipo del Cholo (3-1), un partido que muchos señalan como símbolo de su perfil actual de revulsivo de lujo. Desde el club se repite que, aunque su presencia en el once ya no está asegurada, 'Grizi' sigue siendo una figura fundamental dentro del vestuario.

Griezmann celebra ante el Levante / SERGIO PEREZ

Él mismo cuenta que, durante las conversaciones con el Manchester City, escribió varias veces a Julián Álvarez para convencerle de que eligiera el proyecto rojiblanco, un gesto que muestra hasta qué punto se siente responsable del futuro deportivo del equipo: "Creo que hasta que se decidió le escribí cuatro veces o así", recuerda, y añade que "intentamos tener una buena relación en el campo y fuera, y yo creo que se ve cuando estamos jugando".

Por otro lado, 'el Principito', aun reconociendo el trabajo de la dirección deportiva en los últimos años para construir un equipo competitivo, dejó una reflexión que puede incomodar al vestuario: "No es la mejor plantilla del Atleti en la que he estado".

Marzo, la herida que explica el presente

En la conversación, el delantero se detiene en el pasado mes de marzo, cuando el equipo se quedó sin Liga ni Champions en pocas semanas y reconoce que ese tramo de la temporada le golpeó “mentalmente” y que le costó recuperar la chispa después de ver cómo se escapaban dos objetivos a la vez.

Ese bajón explica parte de su discurso actual. El francés habla de volver a disfrutar, de reencontrarse con su juego y de convertir la frustración en combustible para el curso en marcha. La entrevista llega, precisamente, después de romper una pequeña sequía y de firmar su histórico gol 200 con el Atlético en Champions ante el Eintracht de Frankfurt (5-1), una noche que marcó un punto de inflexión.

La espina de Milán y el sueño pendiente

Hay un episodio, sin embargo, que sigue muy presente en la mente del jugador: la final de la Champions de 2016 en Milán contra el Real Madrid y el penalti fallado ante los blancos. Griezmann lo admite sin rodeos: "La espina de Milán seguirá clavada hasta que gane la Champions".

Cristiano Ronaldo besa el trofeo tras la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el estadio San Siro de Milán, Italia, el sábado 28 de mayo de 2016. / Associated Press/LaPresse

Ese objetivo se mezcla con otro deseo que el francés no esconde desde hace tiempo. En varias ocasiones ha dejado caer que le gustaría acabar su carrera en la MLS, algo que distintos medios han recogido como parte de su plan a medio plazo.

De momento, sin embargo, insiste en que se siente feliz en Madrid y que su presente pasa por competir al máximo nivel con el Atlético, con el que renovó en primavera. De hecho, el delantero francés suma esta temporada cinco goles en los dieciséis partidos que ha disputado, una cifra que confirma que todavía queda 'Grizi' para rato.