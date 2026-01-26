"Ánimo, Davinchi": el emotivo apoyo del Getafe a su jugador tras la muerte de su padre

Momentos muy emotivos se vivieron en la previa del encuentro entre Girona y Getafe en Montilivi. Antes del inicio del partido, se guardó un emotivo y respetuosísimo minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los accidentes ferroviarios acaecidos en España durante estas semanas. Una de las víctimas fue David Cordón, padre de Davinchi, jugador azulón y ausente en la convocatoria, aunque presente en sus camisetas.

Con un mensaje de 'Ánimo, Davinchi' saltaron los jugadores de Bordalás para mostrar su apoyo a su compañero en estos momentos difíciles. El estadio, además, acompañó el gesto con un silencio absoluto, reflejo del impacto y la solidaridad hacia el futbolista azulón y su familia.

Como muestra de luto, el propio Bordalás también saltó al terreno de juego portando un brazalete negro, gesto que fue replicado por todos los jugadores de ambos equipos. Una señal sobria y significativa, alineada con el carácter solemne del momento y con el apoyo colectivo al futbolista de 18 años.

En la previa del partido, Bordalás lanzó un mensaje dirigido hacia todos los afectados: "Antes de comenzar quiero mandar un abrazo muy fuerte y muy grande a todos los familiares de las víctimas del trágico accidente ferroviario del pasado domingo. Y en especial a Davinchi y a toda su familia en estos momentos tan difíciles y tan duros. Todo nuestro apoyo y cariño".

Cordón, como su hijo, fue jugador de fúbol y destacó especialmente en la selección española de fútbol playa, con la que logró dos subcampeonatos del mundo (2003 y 2004) y dos campeonatos de Europa (2001 y 2004). Además, fue elegido mejor jugador de la Euroliga en 2004 después de marcar 28 goles en 15 partidos.