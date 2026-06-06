El Almería de Rubi resiste en el infierno de Castalia

Lo intentó y lo intentó el Castellón en la ida de una semifinal de play-off vibrante. Pero el Almería de Rubi resistió en el infierno de Castalia para llevar la eliminatoria empatada a su terreno. Sergio Arribas neutralizó en la segunda mitad el tanto inicial de Brignani de tacón al borde del descanso. Un empate a uno con todo por decidir que favorece a los de Rubi, mejor clasificados en la fase regular de LaLiga Hypermotion.

No fue una semifinal al uso. No temblaban las piernas y no había miedo a perder. Al menos no lo transmitían los futbolistas, sobre todo los del Castellón, en una primera mitad intensa en la que el árbitro mostró hasta cinco cartulinas amarillas, muchas de ellas por faltas durísimas.

Castalia vivió un partidazo entre Castellón y Almería / EFE

Fueron los locales los que llevaron la voz cantante, con el meta Andrés Fernández obligado a intervenir pasado el cuarto de hora con un paradón antológico a disparo de Camara en el primer acercamiento de peligro. Gravísimo error en defensa de Rodrigo Ely, que tuvo que darle las gracias a su portero.

Era Calatrava el hombre más activo, con un Almería esperando atrás para salir al contragolpe. Con razón el primer remate indálico a puerta no llegó hasta el 35', en un tímido cabezazo de Ely sin dificultad alguna. A ella le siguió un disparo desviado de Miguel de la Fuente, antes de que el choque se rompiera con el 1-0 de Brignani.

Castalia, lleno hasta la bandera en el partido más importante de la temporada, estalló al borde del descanso. Fue a la salida de un córner, en una jugada embarullada en el área sin que nadie lograra despejar ni rematar, hasta que apareció el central italiano para sacarse de la chistera un taconazo sutil para mandarla al fondo de las redes.

Reacción indálica

Algo debía hacer Rubi para darle la vuelta al resultado. No tocó piezas al descanso, pero sí lo hizo pasada la hora de juego. Entraron Melamed y Thalys, el Almería mejoró, llegó... y empató tres minutos después por medio de Sergio Arribas. En una transición de libro, Embarba ganó la banda, recibió el cuero y la puso al corazón del área, donde esperaba el Pichichi de la categoría, quien si no, para poner el 1-1 en un remate de primeras con el interior.

Noticias relacionadas

No se vino abajo el Castellón e incluso terminó el encuentro asediando la portería rival. Tuvo la victoria en las botas de Calatrava, de Camara y de Raúl Sánchez, cuyo centro-chut se paseó por el área pequeña sin rematador. Pero resistió el cuadro visitante y todo se decidirá en la vuelta en el UD Almería Stadium, donde un empate le servirá al conjunto de Rubi para estar en la final.