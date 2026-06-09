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ASCENSO A LALIGA EA SPORTS
Almería - Castellón, en directo hoy: sigue las semifinales del playoff de ascenso a Primera División, en vivo
Sigue en directo la ida de la vuelta de la semifinal del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports entre el Almería y el Castellón en el UD Almería Stadium
David Raurell
MIN 9
El colegiado para el partido porque Dzodic tiene sangre tras un golpe.
El jugador del Almería deberá cambiarse la camiseta manchada para continuar jugando.
MIN 4
¡Providencial Rodrigo Ely!
El central del Almería corta un pase al espacio de Jakobsen que buscaba a un Camara que ya encaraba la portería defendida por Andrés Fernández.
Será saque de esquina para el Castellón.
MIN 2
¡La primera del partido!
Centro peligroso de Baptistao que encontró el remate de cabeza de Embarba. El balón se marchó algo desviado por encima del larguero.
MIN 1
¡Arranca el encuentro!
La primera posesión es para el equipo dirigido por Pablo Hernández
¡El público ya canta el himno del Almería!
Ambientazo en el estadio, con las gradas teñidas de color rojo. El partido está a punta de empezar.
Los elegidos por Hernández
El Castellón buscará acceder a la final con los siguientes jugadores:
Matthys; Santiago, Alberto, Brignani, Agustín Sienra; Álex Calatrava, Diego Barri, Gerenabarrena, Raúl Sánchez; Camara, Jakobsen
XI confirmado del Almería
Rubi apuesta de inicio por:
Andrés Fernández; Chirino, Bonini, Rodrigo Ely, Álex Muñoz; Dzodic, Dion Lopy; Léo Baptistao, Sergio Arribas, Adrián Embarba; De La Fuente
Pablo Hernández confía en sus jugadores
Estas han sido las palabras del técnico del Castellón también a Movistar +:
"Tenemos que hacer lo mismo que a lo largo de la temporada. Nuestra mentalidad es ganar el partido e imponer nuestro juego"
"No creo que el Almería especule con el resultado de inicio. A menudo que avance el partido ya se verá"
"Hoy tenemos que estar muy serios en defensa, porque ellos tienen mucha pegada arriba"
Rubi se muestra ambicioso
El técnico del Almería ha atendido a Movistar + en la previa del partido. Estas han sido sus declaraciones más destacadas:
"Hoy saldremos a ganar, como hemos hecho en casa en todos los partidos. Sabemos que nos valen dos resultados de tres, pero quiero que el equipo muestre la cara de ir a por el partido"
"El otro día hicimos un buen trabajo. Los futbolistas están preparados para afrontar un partido que a lo mejor será largo"
"El recibimiento de la afición ha sido increíble. Hoy nuestra gente será el jugador num. 12"
Un empate clasifica al Almería
Como los andaluces terminaron mejor clasificados en la temporada regular (3º vs 6º), un empate tras una posible prórroga clasificaría al equipo dirigido por Rubi.
Es la ventaja que recibe el equipo mejor clasificado en el play-off de la Liga Hypermotion.
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