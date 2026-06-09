Almería - Castellón, en directo hoy: sigue las semifinales del playoff de ascenso a Primera División, en vivo

Pablo Hernández confía en sus jugadores

Estas han sido las palabras del técnico del Castellón también a Movistar +:

"Tenemos que hacer lo mismo que a lo largo de la temporada. Nuestra mentalidad es ganar el partido e imponer nuestro juego"

"No creo que el Almería especule con el resultado de inicio. A menudo que avance el partido ya se verá"

"Hoy tenemos que estar muy serios en defensa, porque ellos tienen mucha pegada arriba"