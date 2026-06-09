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ASCENSO A LALIGA EA SPORTS

Almería - Castellón, en directo hoy: sigue las semifinales del playoff de ascenso a Primera División, en vivo

Sigue en directo la ida de la vuelta de la semifinal del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports entre el Almería y el Castellón en el UD Almería Stadium

Pese a ganar en la última jornada, el Almería no pudo ascender directamente a LaLiga EA Sports

Pese a ganar en la última jornada, el Almería no pudo ascender directamente a LaLiga EA Sports / UD Almería

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David Raurell

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