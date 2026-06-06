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Castellón - Almería, en directo hoy: sigue las semifinales del playoff de ascenso a Primera División, en vivo
Sigue en directo la ida de la primera semifinal del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports entre el Castellón y el Almería en Castalia
Albert Miranda
Castellón - Almería | 0-0 28'
Disparo lejano del jugador del Castellón que no le acabó de pillar el efecto buscado.
Castellón - Almería | 0-0 28'
¡Ronaldo Pompeeeu fueeeraaa!
Castellón - Almería | 0-0 26'
El partido está teniendo mucha tensión. Ambos conjuntos saben que se juegan mucho y no quieren dejarse nada en el campo.
Castellón - Almería | 0-0 24'
Segunda amarilla del partido. En este casa para Sergio Arribas. La tarjeta es clarísima. El jugador del Almería le impacta con el codo en el rostro.
Castellón - Almería | 0-0 22'
Ha sido un pisotón de un defensa del Castellón con Arribas. El colegiado no ha visto falta, pero el pisotón era muy claro...
Castellón - Almería | 0-0 22'
Ojo porque se está quejando Arribas...
Castellón - Almería | 0-0 21'
Por cierto, el error de Rodrigo Ely había sido clamoroso...
Castellón - Almería | 0-0 19'
¡LA MANO ES ANTOLÓGICA! Camara recibió solo en el área, el control se le quedó un poco atrás, pero pudo disparar abajo y el guardameta sacó una mano espectacular para despejar a córner.
Castellón - Almería | 0-0 19'
¡QUÉ PARAAAAAAAAAAAAAADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON DEEEEEEEEEEEEE ANDRRRRREEEEEEESSSSS FERNAAAAAAAANDEEEEEEEEEEEEZZZ!
Castellón - Almería | 0-0 17'
No hay nada. Ha sido una jugada buscada por parte del Castellón para que se sacara una tarjeta, pero nada de nada.
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