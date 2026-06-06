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Castellón - Almería, en directo hoy: sigue las semifinales del playoff de ascenso a Primera División, en vivo

Sigue en directo la ida de la primera semifinal del play-off de ascenso a LaLiga EA Sports entre el Castellón y el Almería en Castalia

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Albert Miranda

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