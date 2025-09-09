Alexis Sánchez, contundente con Lamine Yamal: "Sabe que soy bueno"

Una de las noticias del verano en el mercado de fichajes fue la incorporación de Alexis Sánchez al Sevilla. Y, en la rueda de prensa de su presentación, el chileno no fue el único protagonista. En su primer encuentro con los medios, el delantero de 36 años reaccionó a las palabras de Lamine Yamal, quien había dicho que le divertía el último día del mercado por los “movimientos raros, como el de Alexis al Sevilla”.

El ‘Niño Maravilla’ contestó con humor: “¿Sabe que soy bueno para el fútbol, no?”, comentó entre risas, antes de aclarar que interpretaba la frase como un guiño a su carrera. “Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes”, añadió.

El de Tocopilla fue presentado oficialmente este martes como nuevo jugador sevillista, donde lucirá el número '10' igual que Lamine. “Este Alexis es más maduro y entiende mejor el fútbol, decide los tiempos. Cuando estaba en el Barcelona corría de aquí para allá, no entendía tanto el fútbol, pero tenía otros jugadores, otro ambiente. Ahora estoy más maduro y esa madurez quiero que se refleje en los más jóvenes del plantel”, explicó.

¿Lamine Yamal? Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes Alexis Sánchez

La edad, insistió, no es un impedimento para seguir en la élite. “Me estoy preparando bastante bien para estar como un chaval de 20 años físicamente, esa es mi mentalidad. La edad es un número y tengo que demostrarlo”, recalcó.

"LA EDAD NO ES PROBLEMA", ASEGURA

En cuanto a su llegada a la capital andaluza, Alexis reconoció la importancia de mantener la máxima exigencia y también tuvo un gesto hacia Manuel Pellegrini, técnico del Betis y compatriota suyo: “Pellegrini es un señor del fútbol. Tuve la oportunidad de hablar con él cuando fue a un entrenamiento de la selección chilena. Tiene todo mi respeto”, dijo.

Finalmente, el ex del Udinese, Barça, Arsenal e Inter dejó claro que la experiencia puede ser un plus. “Cada vez que pasa el tiempo, más fácil veo el fútbol. Para mí, la edad no es un problema. La experiencia y el profesionalismo te pueden hacer llegar muy lejos. Hay jugadores que tienen cierta edad y corren más que un chico de 20 años”, concluyó.