Alemao da la victoria al Oviedo ante el Getafe

El Oviedo sumó su tercera victoria de la pretemporada tras superar 0-1 al Getafe, incapaz de remontar el tempranero tanto del brasileño Alemao con un equipo en el que José Bordalás apostó por jugar con canteranos, un par de sus fichajes y sin alguno de sus jugadores importantes como Luis Milla o Borja Mayoral.

Los hombres de Javi Calleja, más rodados con cuatro amistosos a sus espaldas, saltaron al terreno de juego de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con varias de sus caras nuevas para la próxima temporada y con dos debutantes: Álvaro Lemos y Carlos Dotor. Ambos se unieron a las figuras de Rahim Alhassane, Alberto del Moral o Cardero, otros de los nuevos que siguen acumulando minutos en el conjunto asturiano.

El Getafe, mientras, dejó fuera de su once a varias de sus mejores figuras. Luis Milla, Borja Mayoral y Mauro Arambarri, no disfrutaron de minutos; Djené Dakonam, David Soria y Juan Iglesias, aparecieron en la segunda parte. Canteranos como Nabil Aberdin, Alberto Risco o el portero Diego Ferrer, gozaron de la confianza de Bordalás, que también experimentó con las posiciones de sus jugadores.

Por ejemplo, con Omar Alderete, que jugó de delantero y de medio centro. El central paraguayo, probó con buena nota en posiciones de las que no goza de mucha experiencia. Los nuevos, Chrisantus Uche o Álex Sola, también volvieron a aparecer en la pizarra de su entrenador, que no pudo evitar otro tropiezo de su equipo tras empatar sin goles en su estreno de pretemporada frente al Coventry.

Muy pronto, con una vaselina de Alemao, el Oviedo se adelantó en el marcador. En concreto, a los nueve minutos, cuando Dotor habilitó al delantero brasileño con un pase largo que sorprendió a Gastón Álvarez, a quien Alemao tomó su espalda. La mala salida de Ferrer terminó de facilitar el trabajo al atacante del cuadro ovetense, que no falló para celebrar su tercer tanto de la pretemporada.

El Getafe intentó reaccionar bajo un calor sofocante, pero no tuvo éxito en dos disparos Alderete y de Diego Rico y en la segunda parte, aunque mejoró con la entrada de Djené y de Juan Iglesias, no pudo empatar. Incluso pudo marcharse con una diferencia más amplia, pero David Soria, con un paradón a un disparo a bocajarro de Álex Millán, evitó el 0-2 para un equipo que, de momento, no ha ganado en ninguno de sus dos primeros amistosos del verano.