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Fútbol

El Alavés se salva y el Levante gana su final al Mallorca

Cinco equipos tratarán de evitar el descenso en la última jornada, con duelo directo Girona-Elche

El Celta ata la sexta plaza y el Getafe, pendiente de Rayo y Valencia para ir a Europa

La jornada 37 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 37 de LaLiga EA Sports, en imágenes

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LaLiga: Sevilla-Real Madrid. / Kiko Huesca / EFE

Redacción / agencias

El Deportivo Alavés venció (0-1) al Real Oviedo este domingo en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports y se libró del sufrimiento del próximo sábado, donde cinco equipos se jugarán evitar el descenso, con el Girona, superado por el Atlético, y el Mallorca, que perdió su final contra el Levante, metidos en la quema.

La tarde de transistores y emociones fuertes sonrió al cuadro de Vitoria, que con un 0-1 en Oviedo seguirá en Primera al sumar 43 puntos. Mientras, el Levante acercó el milagro impensable hace un mes con su tercera victoria seguida, gracias a un 2-0 vital contra los baleares en el Ciudad de Valencia.

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En cambio, el Mallorca, con 39, se quedó en zona de descenso, y el Girona, con 40, cayó a esa zona roja de cara a una última jornada en la que se medirá contra el Elche, que sumó 42 con un 1-0 al Getafe. Igualmente tendrá que sufrir Osasuna, derrotado por el Espanyol (1-2). El 'Geta' no pudo asegurar la clasificación para Europa, ante el acecho de Rayo, que venció (2-0) al Villarreal, y Valencia, también vencedor en un loco 3-4 a la Real Sociedad.

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