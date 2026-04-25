Alavés y Mallorca se juegan la vida

Toni Martinez of Deportivo Alaves celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Villarreal CF at Mendizorrotza on March 13, 2026, in Vitoria, Spain. AFP7 13/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press