El Alavés se equivoca y anuncia un fichaje con el escudo del Brighton

El Alavés anunció este lunes la cesión de Ibrahim Diabate, delantero sueco, procedente del GAIS, hasta final de temporada. Una incorporación para cubrir la falta de minutos de Mariano Díaz e intentar ayudar al conjunto de 'Chacho' Coudet a lograr la permanencia.

El movimiento se produjo por la noche, a falta de escasas horas del cierre del mercado de transferencias de invierno. A simple vista, se trataba de una incorporación más, con Diabate en un montaje con la camiseta del conjunto 'Babazorro'. Pero el Alavés cometió un grave error en la presentación: se equivocó de escudo.

En lugar de colocar el escudo blanquiazul del Deportivo Alavés, el 'Community Mánager' introdujo el escudo del Brighton & Hove Albion, equipo de la Premier League con los colores intercambiados. La fotografía pasó desaparecida, pero dos días más tarde, los aficionados se dieron cuenta de que algo extraño había en el pecho del jugador del GAIS (liga Allsvenskan): no era el escudo del Alavés.

El club vasco ya ha corregido el error en la página web. La gaviota del Brighton ya no se ve reflejada ni en el escudo, ni en el pantalón. Pero en las redes sociales, el tweet sigue apareciendo con el escudo del conjunto inglés.

Ibrahim Diabate, un delantero físico y aéreo

La incorporación de Diabate, delantero marfileño de 26 años y 1'85 m, que llega procedente del GAIS de la Allsvenskan sueca, ha sido una apuesta firme de la directiva, aunque por ahora, cedido, con una opción de compra incluida en el acuerdo. El marfileño fue el máximo goleador de la pasada temporada y, pese a que estuvo a punto de fichar por el Al Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, en una operación que rondaba los 2,3 millones de dólares, la negociación no prosperó.

