El Alavés alarga su idilio en Mendizorroza a pesar de Mamardashvili

El conjunto babazorro cosechó su segunda victoria consecutiva como local tras superar por la mínima al Valencia Los pupilos de Baraja se quedaron sin puntuar a pesar de los dos penaltis detenidos por Mamardashvili

El peso de dos penaltis fallados suele ser determinante en el desenlace de un partido, pero ni siquiera la actuación providencial de Mamardashvili pudo detener el idilio del Alavés en Mendizorroza. El conjunto babazorro, incapaz de sumar un solo punto fuera de casa, hizo buena la ventaja conseguida en los primeros compases para sumar su segunda victoria consecutiva como local. El Valencia, por contra, ve como su inicio arrollador va perdiendo fuerza. Ambos conjuntos finalizan la jornada con 6 puntos en sus respectivos casilleros.

No pudo ser más desafortunado el inicio del partido para el Valencia. Apenas había comenzado a rodar el balón cuando Mamardashvili arrolló a Luis Rioja en el área, cometiendo penalti. No tardó en redimirse el meta georgiano, que adivinó las intenciones de Kike García desde los once metros. El lanzamiento tuvo que ser repetido después de que Diego López pisase área antes de tiempo, pero Mamardashvili volvió a detenerlo.

De nada sirvieron las dos intervenciones de Mamardashvili ante Kike García. Lejos de venirse abajo por la doble bala desperdiciada, el Alavés continuó atacando hasta encontrar el merecido previo. El tanto inaugural nació de las botas de Rubén Duarte, que sirvió un centro envenenado en busca de Kike García. El envío no encontró el destinatario deseado, pero Cenk, con la voluntad de alejar el peligro, terminó perforando su propia portería.

El partido se ponía cuesta arriba para el Valencia, que se vio obligado a reaccionar. Los pupilos de Baraja no se deshicieron tras el tanto inicial, pero se vieron faltos de ideas y pecaron un punto de prudencia con tal de no aumentar su desventaja. Gayà y Javi Guerra fueron los únicos que dieron un paso hacia adelante, pero no fue suficiente.

El escenario cambió radicalmente tras el paso por vestuarios. La entrada de Mosquera y Fran Pérez mejoró radicalmente la imagen de los ches, y las ocasiones no tardaron en llegar. Diego López, con un gran control orientado, se deshizo de su marca para plantarse en situación de mano a mano, y sólo la milagrosa intervención de Sivera pudo evitar el tanto del empate.

Volvería a aparecer el guardameta babazorro, que salió de puños para neutralizar la ocasión del recién entrado Sergi Canós. El Alavés respondió a la avalancha ofensiva de los ches con feroces contragolpes. Uno de ellos propició la ocasión más clara del encuentro, pero Kike García desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja en boca de gol.

El partido se había convertido en un correcalles. El Valencia atacaba sin cesar en busca del empate, y el Alavés respondía con la voluntad de ampliar su ventaja. La sucesión de ocasiones peligrosas no se vio reflejada en el marcador, por lo que la balanza terminó inclinándose a favor de los de Luis García Plaza.