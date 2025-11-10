Alarma con Nico Williams: "Nunca sabes cómo te vas a levantar"

Nico Williams vuelve a ser un nombre a tener en cuenta en la actualidad futbolística. El extremo navarro fue sin duda, el gran protagonista de la victoria por la mínima del Athletic Club sobre el Oviedo en San Mamés. El internacional con España se inventó una auténtica obra de arte para regalar los tres puntos a los suyos y reivindicarse sobre el terreno de juego tras varias semanas complicadas para él.

El menor de los Williams, que volvió al once titular del Athletic, resolvió con un golazo el choque liguero. Nico se fue deshaciendo de los rivales que le salían al paso y batió finalmente a Aaron Escandell con un trallazo. Una 'delicatessen' que abrillantó su actuación de más de media hora en la que se mostró mejor de la pubalgia que arrastra desde hace semanas.

Lo cierto es que Nico había completado actuaciones bastante grises en los últimos partidos, sobre todo por sus problemas físicos. De hecho, el atacante navarro se perdió la visita del Athletic al Newcastle en Champions del pasado miércoles. Ni viajó a Inglaterra para continuar con el trabajo específico que requiere esta delicada dolencia.

La obra de arte ante el Oviedo se convirtió en el primer tanto de Nico Williams en toda la temporada. Entre contratiempos físicos y actuaciones por debajo de lo esperado, el extremo no se había estrenado este curso todavía hasta ver puerta este domingo. Ahora, con 530 minutos disputados en ocho partidos, entre LaLiga y la Champions, su registro se queda en únicamente un tanto.

Nico Williams no pudo echarse el Athletic a su espalda / EFE

Él mismo intentó explicar su golazo a los micrófonos de Movistar. "Sinceramente, no sé cómo me ha salido", dijo un Nico "feliz por los tres puntos" y por haber "tenido suerte de marcar". Pero, pese al tanto y el rendimiento mostrado, las alarmas siguen totalmente encendidas con el estado físico del menor de los Williams.

De hecho, fue el propio Nico quien se pronunció sobre la pubalgia que arrastra. Apuntó que con esta dolencia "nunca sabes cómo te vas a levantar al día siguiente", pero que lo que intenta siempre es "estar disponible para el mister". "Lógicamente, hay partidos que igual me puedo perder, pero junto al cuerpo técnico y médico hacemos todo lo posible para que salga adelante y salga todo bien", señaló.

Nico Williams celebra el tanto ante el Oviedo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Del mismo modo, Ernesto Valverde admitió haber "arriesgado" con Nico Williams: "Nico tiene capacidad para hacer ese tipo de jugadas y solucionar un partido y eso que no está bien. He arriesgado un poco con Nico pero es que nos hacía falta". Volvió la mejor versión del delantero navarro, sin embargo, sus problemas de pubalgia sigue siendo un problema importante.