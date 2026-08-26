Adama Traoré, tras los pasos de Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang fue una de las grandes apuestas del Deportivo este verano y, de momento, el delantero gabonés está justificando la inversión. El club coruñés pagó alrededor de 1,5 millones de euros al Olympique de Marsella por el atacante, que firmó por dos temporadas, y su impacto ha sido inmediato con dos goles en las dos primeras jornadas de LaLiga, uno ante el Elche y otro frente al Málaga.

Dos partidos, dos goles y dos empates para el Dépor. El equipo de Antonio Hidalgo igualó 1-1 ante el Elche en Riazor en la primera jornada y repitió resultado el pasado lunes en La Rosaleda, también por 1-1, contra el Málaga. Aubameyang abrió el marcador en ambos encuentros y se ha convertido en el gran referente ofensivo de un Deportivo que ha regresado a Primera con dos puntos de seis posibles.

El delantero del Deportivo Pierre-Emerick Aubameyang celebra tras marcar el 0-1 ante el Málaga / Europa Press

El buen rendimiento de Aubameyang no oculta que el Deportivo todavía busca piezas para completar su plantilla. Y en ese escenario aparece Adama Traoré, una operación que está muy cerca de convertirse en realidad.

El extremo español, de 30 años, terminó su etapa en el West Ham y se encuentra como agente libre. Después de varias semanas de negociaciones, el Deportivo y el futbolista han acercado posturas para hacer viable una incorporación que inicialmente se había complicado por las condiciones económicas del jugador. El objetivo del club es reforzar el extremo derecho, una posición que necesita más alternativas.

La operación está ya en su fase definitiva. Fabrizio Romano informó este martes de que Adama Traoré viajaría este miércoles a España para aprobar y firmar su contrato como nuevo jugador del Deportivo de A Coruña. Es decir, el acuerdo está encarrilado, pero a falta de completar la firma no debe darse todavía como oficial.

Si finalmente se concreta, Adama aportará al Deportivo una característica muy concreta: velocidad y desborde. El internacional español es un extremo que destaca por su potencia física, capacidad para superar rivales en el uno contra uno y facilidad para llegar hasta la línea de fondo.

Reencuentro entre Aubameyang y Adama

Y hay un vínculo con Aubameyang que hace todavía más atractiva la operación. Ambos ya fueron compañeros en el Barcelona durante la segunda mitad de la temporada 2021-22. Adama llegó cedido desde el Wolverhampton en enero y Aubameyang hizo lo propio desde el Arsenal en ese mismo mercado. Los dos formaron parte de la renovación ofensiva del equipo de Xavi Hernández.

Noticias relacionadas

Aquel Barça encontró precisamente una de sus sociedades ofensivas en la combinación entre el desborde de Adama y la capacidad de Aubameyang para atacar el área. Y, ahora, cuatro años después, el fútbol puede volver a juntarles. Aubameyang ya ha empezado a responder con goles en el Deportivo y Adama está a un paso de aterrizar en Riazor. El Dépor busca más pólvora para su regreso a Primera y puede encontrarla, de nuevo, en dos viejos conocidos del Barça.