Acumulación de lesionados a las puertas de LaLiga 2025/26

La temporada 2025/26 de LaLiga comenzará este próximo viernes con importantes novedades en cuanto a la confección de las plantillas, algunas de las cuales llegarán mermadas al inicio del curso debido a las siempre temidas lesiones, en algunos casos de jugadores de notable importancia.

Según comunicados oficiales emitidos por los clubes, las lesiones van desde simples molestias musculares o leves dolencias hasta graves roturas de ligamentos, con casos ocurridos al final de la pasada campaña y otros durante la pretemporada.

En el Real Madrid, el francés Eduardo Camavinga sufrió un esguince en el tobillo derecho apenas una semana antes del inicio liguero, con una baja estimada de al menos diez días que le deja fuera del debut y en duda para la segunda jornada.

Su baja se une a la del inglés Jude Bellingham, que fue operado el 16 de julio de una luxación recurrente en el hombro izquierdo y que ya ha iniciado su largo proceso de rehabilitación; así como a la del brasileño Endrick, nuevo ‘9’ blanco, que arrastra una lesión en el tendón conjunto de los isquiotibiales de la pierna derecha desde mayo y que, tras una recaída, se perderá el arranque de LaLiga, varios compromisos internacionales con Brasil y partidos ante Osasuna, Oviedo, Mallorca y Real Sociedad.

En el Barcelona, el meta alemán Marc-André ter Stegen vuelve a estar de baja tras ser operado en la espalda otra vez, como en 2023, y la duración de la recuperación creó un cisma con el club que parece resuelto con la inscripción del portero Joan García pendiente de ello; y otro de los pesos pesados de la plantilla, el delantero polaco Robert Lewandowski, se ha visto aquejado de molestias en el bíceps femoral izquierdo desde agosto y no estará disponible para el inicio de LaLiga 2025/26 y se perderá varias jornadas.

El otro gran aspirante a luchar por el título, el Atlético de Madrid, sufrió la lesión muscular de bajo grado de Pablo Barrios, clave en la medular, lo que le impidió disputar el amistoso ante el Oporto. El centrocampista madrileño sigue un plan de fisioterapia y readaptación física, sin fecha de regreso, en tanto que el central uruguayo José María Giménez continúa recuperándose de la lesión sufrida en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos.

En el Athletic Club, los problemas físicos han sobresaltado la pretemporada. Aitor Paredes, lesionado el 26 de julio frente al PSV con una sobrecarga en el recto femoral, ya se entrena con el grupo pero no ha entrado en la convocatoria. Por su parte, Unai Egiluz fue operado con éxito el 6 de agosto de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrida en un amistoso contra el Racing de Santander.

El club, así mismo confirmó que el internacional Oihan Sancet sufrió una nueva lesión, esta vez el ligamento lateral interno de la rodilla derecha en un amistoso ante el Arsenal, que le deja con una baja estimada de varios meses. En ese mismo encuentro, Unai Gómez, que reemplazaba a Sancet, requirió asistencia médica tras un golpe y se retiró acompañado por el doctor Josean Lekue.

Beñat Prados también cayó en pretemporada, con una lesión muscular sufrida ante el Liverpool en Anfield, dentro de una doble jornada amistosa que dejó varias bajas en el conjunto bilbaíno. El 10 de agosto, el club comunicó que Unai Gómez padece una lesión muscular en el recto femoral derecho, pendiente de evolución, lo que compromete su inicio de temporada.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini ha perdido para un largo tiempo a una de sus grandes figuras, Isco Alarcón, que sufrió una fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo durante un amistoso ante el Málaga. El club aclaró que la lesión no guarda relación con problemas previos ya superados.

Por su parte, Diego Llorente, ausente en el tramo final de la pasada temporada, se ha reincorporado parcialmente al grupo en la pretemporada. El defensa busca alcanzar el 100 % de su condición física antes de volver a competir para evitar recaídas.

Otro de los aspirantes a luchar por los puestos altos, el Villarreal, vio como el caboverdiano Logan Costa, importante en la faceta defensiva del cuadro de Marcelino García Toral, sufrió el 21 de julio una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un amistoso ante el Basilea. El central ya ha sido operado y estará de baja lo que resta de año.

Así mismo, el franco-congoleño Willy Kambwala padeció una rotura muscular en el isquiotibial izquierdo el 31 de julio frente al Genoa. El club confirmó que fue intervenido quirúrgicamente el 7 de agosto y que su recuperación se estima entre cuatro y cinco meses.

El nuevo Sevilla del argentino Matías Almeyda no gana para disgustos en cuanto a la enfermería. Joan Jordán fue operado el 14 de julio de una hernia discal y estará de baja cerca de tres meses, perdiéndose el inicio liguero. A los problemas para la confección de una plantilla competitiva han surgido los problemas físicos de jugadores como Ramón Martínez, Tanguy Nianzou, Chidera Ejuke, Stanis Idumbo, Loic Badé e incluso Adriá Pedrosa y Ruben Vargas, tras recuperarse el joven extremo Alfon, recién incorporado del Celta.

El internacional Abel Ruiz, con una lesión en el cuádriceps sufrida en la final de la Copa Cataluña, es duda en el Girona para el inicio de la campaña liguera frente al Rayo Vallecano; y el osasunista Iker Benito sufrió el 31 de julio una lesión ligamentosa en el tobillo izquierdo, sin daño óseo, confirmada mediante pruebas radiológicas. El atacante, que se perderá el estreno liguero ante el Real Madrid, inició de inmediato un plan de fisioterapia, quedando su vuelta al grupo pendiente de evolución.

En el Rayo Vallecano, Abdul Mumin sigue fuera de los planes de Íñigo Pérez por una rotura de ligamentos de rodilla sufrida la pasada temporada. El central ghanés continúa en proceso de recuperación y su vuelta a la competición aún no tiene fecha.