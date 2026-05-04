Se acerca el adiós de Bordalás: el Getafe ya tiene sustituto

Cisma en el Getafe. Según información de 'Marca', la salida de José Bordalás de la entidad azulona es ya un escenario asumido dentro del club. Aunque el presidente Ángel Torres puso sobre la mesa una ampliación de contrato hasta 2028, el técnico ha optado por no aceptar la propuesta tras una campaña marcada por enormes dificultades, especialmente derivadas de las limitaciones económicas que han condicionado la planificación deportiva.

21/03/2026 Jose Bordalas, head coach of Getafe CF, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Getafe CF at RCDE Stadium on March 21, 2026 in Cornella, Spain. DEPORTES Javier Borrego / AFP7 / Europa Press / EUROPA PRESS

A pesar de la buena sintonía personal mantenida durante años entre Bordalás y Ángel Torres, el contexto habría deteriorado la relación. El equipo ya certificó su salvación e incluso pelea por entrar a Europa, pero las salidas de jugadores clave como Alderete y Uche, junto con los problemas para inscribir fichajes y varias licencias sin cubrir por el límite salarial, agravaron el panorama.

Indica el citado medio que Bordalás, que finaliza su vínculo el 30 de junio, nunca llegó a plantearse seriamente su renovación. Tras cambiar recientemente de representación y pasar a trabajar con 'YouFirst', el entrenador confía en encontrar una nueva oportunidad fuera de España, respaldado por una temporada que él mismo ha calificado como una de las más meritorias de su carrera.

Getafe-Rayo / EFE

Sus posibles reemplazantes

Mientras tanto, el club ya ha avanzado en la búsqueda de sustituto. El nombre que encabeza la lista es el de Fabio Celestini, una figura bien conocida en el entorno azulón. Tras su exitoso paso por el Basilea y su reciente etapa en el CSKA Moscú, del que ya se ha desvinculado, su llegada a Getafe gana fuerza.

Fabio Celestini, en el VEB Arena de Moscú / TELEGRAM

Celestini dejó un grato recuerdo como futbolista del club entre 2005 y 2010, etapa en la que participó en logros históricos, y nunca ha ocultado su vínculo emocional con la entidad.

Las conversaciones con el técnico suizo se han intensificado en los últimos días, favorecidas por su salida del conjunto ruso, donde ya se daba por hecho que no continuaría. La dirección del club confía en que pueda liderar una nueva etapa.

Como alternativa aparece Veljko Paunovic, actual seleccionador de Serbia. Su contrato contempla una cláusula que le permitiría aceptar la oferta de un club con el que mantenga un vínculo especial, como es el caso del Getafe. Además, su relación con la entidad va más allá de lo profesional, ya que su hijo forma parte de la cantera azulona.

Veljko Paunovic, en su etapa como entrenador del Real Oviedo. | LUISMA MURIAS / REAL OVIEDO

Ángel Torres siempre ha valorado muy positivamente a Paunovic, hasta el punto de haber expresado en su entorno más cercano su deseo de verle algún día en el banquillo del equipo. Todo apunta a que el Getafe se prepara para una nueva etapa, con cambios importantes en su dirección técnica.