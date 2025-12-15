Abraham González, exjugador del Barça de Guardiola: "Me dijo: ¿Eres el nuevo Iniesta? Como él no juega; tú tampoco"

Abraham González (Barcelona, 1986) es uno de esos niños que vivió la cara más cruel del fútbol por "ser bajito". La puerta del Barça se le cerró de golpe (también la de otros clubes), pero lejos de rendirse, nunca perdió la ilusión. Convenció a Juanma Lillo en unas pruebas, se ganó una oportunidad en Segunda y Pep Guardiola y Tito Vilanova lo embarcaron en un viaje que lo llevó de Tercera a uno de los mejores equipos de la historia.

Ya retirado desde 2023 tras su aventura por Chipre, recuerda en SPORT la etapa que vivió en el equipo culé, donde fue protagonista de un ascenso espectacular, partícipe de un triplete histórico con los mejores futbolistas del planeta y donde aprendió de entrenadores excepcionales como el de Santpedor o Luis Enrique Martínez. Un imperdible máster futbolístico cargado de anécdotas de todo tipo.

P: Abraham, estás retirado del fútbol desde 2023: ¿cómo te trata la vida ahora?

R. Pues bien, la verdad que mejor de lo que pensaba. He tenido suerte porque, nada más retirarme, me han salido cosas. Me preparé con el curso de director deportivo en la Federación, en Madrid, pero me surgió la oportunidad de ser comentarista para LaLiga. Nunca me lo había planteado, pero me está gustando mucho. Lo disfruto y es un trabajo muy chulo y muy divertido.

Abraham González, durante la entrevista con SPORT / Valentí Enrich / SPORT

P. Has pasado por clubes como el Barça, el mejor de la historia, o el Espanyol. Has tenido muchas experiencias en España, también fuera… Pero los inicios no fueron fáciles.

R. Me echaron de muchos sitios por bajito, no solo del Barça. Creo que una de mis mejores cualidades es que nunca he perdido la ilusión. Siempre he disfrutado, estuviera donde estuviera. Eso me ayudó mucho en los golpes duros que da el fútbol. Que te echen del Barça de pequeño es duro. Para un niño, que te echen de un club grande piensas que se acaba todo. Pero seguí con la misma ilusión y, al final, el fútbol da muchas vueltas y conseguí volver al Barça. La clave ha sido esa: no perder nunca la ilusión.

P. Lo serio empezó en Terrassa. ¿Cómo convences a Lillo para saltar a Segunda?

R. Entrenando una semana. Yo estaba en la Ferran Martorell, una fundación que ya desapareció. Ningún familiar mío había sido deportista, no tenía representante y no veía posible llegar al fútbol profesional. Ese año conocí a mi agente, Rafa Anguita, que ha sido mi agente toda mi carrera. Él me consiguió una prueba porque conocía a Lillo… Mejor dicho, conocía al presidente y al director deportivo del Terrassa y les propuso verme. Entrené una semana y les gusté. También influyó que mi estilo encajaba con lo que le gustaba a Lillo: juego combinativo, mediocentros con balón... Tuve suerte y le entré por los ojos.

Abraham González, presentado como jugador del Terrassa en 2004 / Valentí Enrich / SPORT

P. Y con 18 años te encuentras en Segunda División, con tu primer contrato profesional. ¿Cómo gestionabas ser profesional tan joven?

R. Fue un salto muy grande. No estaba acostumbrado a nada, ni a la prensa. Salía en el periódico y yo aún estaba en bachillerato e iba a entrar en la universidad. De juvenil a Segunda División era un salto enorme. Yo no cobraba lo de otros porque venía de juvenil, pero había dinero. Era antes de la crisis de la construcción y muchos presidentes eran constructores. Aun así, mi familia siempre me mantuvo humilde. Veías cochazos en el parking y yo iba con un Seat Panda que me dejaba mi padre. Jamás me dio vergüenza, lo veía normal.

Cuando a Pep le salió la oportunidad en el Barça, se llevó a Tito y me llevaron también a mí Abraham González — Exfutbolista profesional

P. A nivel deportivo bajáis ese año, pero al siguiente te cambia la vida: conoces a Guardiola, y también encajas con Tito Vilanova, que ya estaba en la estructura del club.

R. Tuve mucha suerte. La suerte es estar preparado cuando llega la oportunidad. Guardiola todavía jugaba en Qatar, venía a entrenar con nosotros para no perder la forma y ahí me conoció. Luego bajamos a Segunda B, llegó Tito de director deportivo y, cuando a Pep le salió la oportunidad en el Barça, se llevó a Tito y me llevaron también a mí.

P. ¿Aprendiste del Guardiola jugador?

R. Sí, claro. Centrocampista, mi posición… Me fijaba muchísimo en él. A veces entrenábamos con el campo embarrado en invierno y no perdía un balón. Se metía en los rondos, lo presionábamos tres y sacaba el balón sin problema. Era increíble.

Guardiola me subía a entrenar cada semana y me convocaba para los partidos, y veía que estaban Busquets, Xavi e Iniesta. ¿Qué iba a reclamar yo si ese era el mejor centro del campo de la historia? Abraham González — Exfutbolista profesional

P. Guardiola siempre ha amado a los jugadores de toque, y tú jugabas por delante de un tal Sergio Busquets, de quien se decía que estaba ahí por ser hijo de quien era… Con el tiempo, ¿cobra más valor haber competido por un puesto con él?

R. Bueno, no creo que le quitara el sitio. Busquets venía de juvenil, era muy joven. Guardiola lo ponía en muchas posiciones. Recuerdo un partido donde jugó de delantero y metió dos goles. Sí que se decía lo de que estaba ahí por su padre, pero el tiempo ha demostrado que es uno de los mejores de la historia en su posición. Al año siguiente Guardiola me subía a entrenar cada semana con el primer equipo y me convocaba para los partidos, y veía que estaban Busquets, Xavi e Iniesta. ¿Qué iba a reclamar yo si ese era el mejor centro del campo de la historia?

Pep Guardiola y Abraham González durante un entrenamiento / PACO LARGO

P. Hay quien dice que Guardiola es demasiado fiel a su estilo, pero ese Barça B mezclaba toque con jugadores más 'guerrilleros', que competían por encima de todo. ¿Cómo era Pep como entrenador?

R. Guardiola es un genio y, como a todos los genios, hay gente a la que le cae bien y a otros mal, pero como entrenador es otro nivel, sobre todo porque lee el juego antes que los demás, interpreta qué va a pasar y lo que tiene que hacer para contrarrestarlo. Te convence con hechos. Te decía: “haz esto, pasará esto”, y pasaba. Fue muy inteligente trayendo a Tito porque sabía que en Tercera había campos en los que no bastaba solo con jugar bien al fútbol. Trajeron jugadores experimentados, que habían estado en Segunda, como yo, como Xavi Torres, Eneko, Córcoles… y encontraron el equilibrio perfecto. En el reportaje de los 15 años de ese equipo comentó que lo que más le gustaba de ese equipo era cómo competía.

P. ¿Cuál es el jugador que más te impresionó de ese equipo?

R. Lo fácil es decir Busquets o Pedrito, porque han tenido una carrera magnífica y merecidísima. Pero, en cuanto a calidad, Víctor Vázquez era tremendo. Visión de juego, golpeo… No tuvo la fortuna de asentarse en el primer equipo, pero ha hecho una buena carrera. Estuvo en Brujas, la MLS… En cuanto a calidad, me sorprendió muchísimo.

P. Hace casi 20 años te hicieron en esta casa, en SPORT, un reportaje delante de la Casa Batlló en el que te destacaban como el ‘nuevo Iniesta’.

R. Lo recuerdo perfectamente (entre risas). Guardiola quería gestionarlo todo, lo hacía muy bien. Supongo que nos quería mantener humildes. Recuerdo que yo con él jugué todos los partidos de liga, incluso de play-off, menos esa semana que salió en el SPORT lo del ‘nuevo Iniesta’. Resulta que Iniesta no jugaba esa semana en el primer equipo y Guardiola me dijo: “¿Tú eres el nuevo Iniesta? Como Iniesta no juega, tú tampoco vas a jugar”. Y me dijo eso delante de todos. Él lo hacía para que no se te subieran las tonterías a la cabeza.

Abraham González, durante el mencionado reportaje / JOAN IGNASI PAREDES

P. ¿Era buen gestor de grupo entonces?

R. Sí. Es una persona muy inteligente. Los genios son especiales, pero gestionaba muy bien, sobre todo en el filial. En un primer equipo, con egos, supongo que es diferente, pero con nosotros lo hacía muy bien.

Guardiola es muy inteligente, sabe con quién rodearse Abraham González — Exfutbolista profesional

P. También fue importante Tito Vilanova, que en paz descanse, por su conocimiento de la categoría.

R. Sí, por eso te digo que Guardiola es muy inteligente, sabe con quién rodearse, sabía que Tito conocía la categoría a la perfección y yo creo que fue una de las claves de esa temporada, si no la clave más importante. Tito era una persona increíble, también gestionaba muy bien el grupo, nos conocía mucho, nos trataba muy bien y tácticamente aportaba muchísimo.

P. La realidad es que subís de categoría sobrados. Y el presidente era Laporta y el primer equipo no iba demasiado bien. ¿Hubo celebración?

R. Sí, siempre nos lo preguntan los amigos (entre risas). Nos vino medianamente bien a nosotros (que el primer equipo no fuese muy bien) porque Laporta nos dio mucha más bola, por eso, porque el último año de Rijkaard no funcionó muy bien en cuanto a resultados, y sí, nos invitó, hizo una cena en el Camp Nou, nos dio un buen premio, nos dio regalos, y la verdad que lo celebró como si hubiera sido un título del primer equipo.

P. ¿Se puede decir cuál fue el regalo?

R. Bueno, un reloj, nos cayó a cada uno.

Abraham González, con Carles Puyol y Nolito en el banquillo culé / JOAN IGNASI PAREDES

P. ¿Ya subías al primer equipo con el Barça de Rijkaard? ¿Notabas esa mala dinámica?

R. Sí, a ver, los ciclos en el fútbol cuando son largos cuesta mantenerlos. Eran jugadores que habían demostrado que la calidad y el talento lo tenían, habían ganado Champions, pero sí que se notaba que ya no estaban rindiendo bien. Los resultados no acompañaban, estrellas como Ronaldinho no estaban a su mejor nivel y eso al club le afectaba, y por eso hicieron el cambio.

Xavi, Puyol e Iniesta eran gente súper humilde. Nos lo ponían súper fácil a los que subíamos del filial, nos trataban como a uno más Abraham González — Exfutbolista profesional

P. ¿Quién fue el que te acogió más?

R. Yo recuerdo el primer año cuando subía que los capitanes de aquella época, que eran Xavi, Puyol e Iniesta, eran gente súper humilde, súper cercana, entonces nos lo ponían súper fácil a los que subíamos del filial, nos trataban como a uno más. Nos protegían, nos hablaban… Yo, por ejemplo, con Xavi tengo una relación muy especial desde aquella época.

P. ¿Qué pasa por tu cabeza el primer día que te dicen que vas al primer equipo a entrenar?

R. Pues nervios, no te lo crees. Puedes pensar: “voy a parecer malo al lado de esta gente”, pero si estás ahí es porque vales, y luego que son jugadores tan buenos que te hacen bueno a ti también, o sea, no destacas para mal. Obviamente no eres el mejor, pero eres un jugador más allí. Cada entreno se disfrutaba. Yo había sido del Arsenal desde pequeñito por Dennis Bergkamp, que me encantaba, y hoy en día soy fanático del Arsenal todavía, y recuerdo que luego me hice fan de Henry. Claro, llego al primer equipo e imagínate los jugadores que había: Messi, Xavi… Y yo estaba sentado en el vestuario nervioso por ver a Henry. Para mí fue muy especial, y yo nunca me atreví a decirle que era uno de mis ídolos, y me acuerdo que Jeffren se lo dijo un día y, desde ese día, Henry me invitó a su casa, me regaló camisetas, se quedaba en los entrenos conmigo a golpear… Fue una experiencia increíble.

Abraham González, disputando un balón con Messi en un entrenamiento / MARC CASANOVAS

P. Después del ascenso llega Luis Enrique al filial y Guardiola se va al primer equipo. ¿Cambió mucho?

R. Luis Enrique a lo mejor tiene un carácter más fuerte, más temperamental, dice las cosas sin filtros, y a lo mejor hay gente a la que le cuesta acostumbrarse a eso. Sí que es verdad que era su primer año como entrenador. Él había sido, como jugador, y después de su retiro, una persona que se cuida mucho, que le gusta mucho el deporte, las bicis, que hacía triatlones, y se trajo a un preparador físico que le preparaba para los triatlones. Hacíamos mucho físico, y eso en el Barça era extraño. Yo creo que hablaron con él… Como entrenador me parece buenísimo, ¿qué voy a decir? Lo que ha demostrado. Como gestor de grupo es increíble. Para mí tiene un carácter muy bueno porque va de cara, no es una persona que te engañe. Hay gente a la que le cuesta escuchar eso, pero al final te puede molestar el día que te lo dice, pero luego no te puedes cabrear con él porque ha sido sincero contigo, no te engaña. Como entrenador y como persona me parece un diez.

A lo mejor a Luis Enrique no le hacía gracia que 'le quitaran' a algún jugador, porque con él yo era titular Abraham González — Exfutbolista profesional

P. En ese momento estabas como en dos equipos: entrenabas con el primer equipo, con Guardiola, con el mejor Barça de la historia, y después jugabas los fines de semana normalmente con Luis Enrique. ¿Crees que eso le molestó?

R. No sé si molestar, pero sí que notaba a veces que teníamos muchos rifirrafes, quizá por eso. Yo iba a entrenar con el primer equipo, incluso las últimas jornadas empecé a ir convocado, y a lo mejor a Luis Enrique no le hacía gracia que 'le quitaran' a algún jugador, porque con él yo era titular. No sé si le pudo molestar o no, pero ese año lo disfruté muchísimo.

P. Debutas con el primer equipo en Riazor, contra el Deportivo, entrando por Xavi Hernández. ¿Qué se siente en un día así?

R. Fue perfecto. Mi familia es gallega, recuerdo que iba al famoso Teresa Herrera, que hace años era el torneo veraniego más importante, y me compré una camiseta del Dépor. Iba al estadio con mi familia, y debutar en Riazor, encima sustituyendo a Xavi, uno de mis ídolos, fue un sueño. Salió todo perfecto.

Abraham González, durante su debut en Riazor / VALENTI ENRICH

P. Hemos visto fotos tuyas entrenando con Messi, nos contabas que eras fan de Henry… ¿Qué otro gesto te sorprendió de las estrellas del Barça?

R. Quizá uno de Iniesta. Es como se ve: una persona muy humilde. Al principio de temporada le pedí una camiseta para mí y no quise molestarle más. Pasaron meses y, sin recordárselo, un día vino y me la dio. Son detalles que no tienen necesidad de tener, porque imagínate la cantidad de gente que le pide camisetas.