Abqar recibe dos partidos de suspensión por pellizcarle la zona genital a Sorloth

El Getafe deberá afrontar sus siguientes dos partidos sin su defensa, Abdelkabir Abqar, quien fue suspendido por el Comité de Disciplina de la RFEF, tras un polémico toque en la entrepierna a Alexander Sørloth durante la última jornada en LaLiga.

Fue a los 55 minutos de partido y tras ser revisada la jugada en el VAR, que Abqar fue expulsado del partido ante el Atlético de Madrid, luego de pasar caminando y pellizcarle los genitales al delantero noruego, quien inmediatamente manifestó su molestia.

Respecto a la sanción que dejará al Getafe sin Abqar para los encuentros ante el Espanyol y el Athletic Club, el club apeló la expulsión del jugador, alegando que "no se puede afirmar que pellizque la zona genital (de Sørloth), sino que el jugador expulsado 'estira del pantalón'", como recoge el reporte disciplinario.

A la defensa de Abqar

El propio entrenador del Getafe, José Bordalás, también se manifestó después del partido, asegurando que su jugador, "en ningún momento estaba (Abqar) mirando a Sørloth".

"Estaban forcejeando durante todo el partido, lo típico de un delantero y un central, y sin mirar intenta estirarle de la camiseta y le coge el pantalón. En ningún momento he visto que le echara la mano a la entrepierna", expresó José Bordalás, entrenador del Getafe después del partido.

En cualquier caso, el Comité desestimó las alegaciones del club, afirmando que no hay prueba definitva para desestimar la decisión del árbitro, Miguel Ángel Ortiz Arias.

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Además de tener que cumplir con la suspensión de dos encuentros por "conducta contraria al buen orden deportivo", Abqar también deberá pagar una multa, que podría ir desde los €601 hasta los €30.050; dependiendo de la gravedad en la que lo valore el Comité de Disciplina de la RFEF.