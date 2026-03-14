Abqar, expulsado por pellizcar a Sorloth en los genitales: "Está bien sancionada"

Hacía tiempo que no se veía una imagen igual. En el Atlético de Madrid - Getafe de este sábado en el Riyad Air Metropolitano, el jugador azulón Abdel Abqar acabó expulsado tras que el VAR le viera pellizcar los genitales a Alexander Sorloth.

Fue en el minuto 55. En un encuentro entre ambos y cuando el balón no estaba cerca de disputarlo, el defensa marroquí se acercó al delantero noruego y, con su mano derecha, pellizcó la parte de la entrepierna a su rival.

El vídeoarbitraje avisó al colegiado, Miguel Ángel Ortiz Arias, y éste le mostró la cartulina roja, además de otra amarilla para el colchonero por lanzar a su adversario al suelo tras la acción.

"Tendría que haber expulsado al jugador del Getafe, pero también a Sorloth", dijo el exárbitro y analista en la 'Cadena SER', Iturralde González. Según él, la acción del delantero "no es agarrar, es tirarle al suelo tras un agarrón con una fuerza desmedida".

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"El árbitro fue avisado por el VAR para revisar la acción y bajo mi punto de vista está bien sancionada. El jugador del Getafe pellizca al noruego en sus partes y éste le responde tirándole del brazo", concordaba el también exárbitro Pérez Burrull en 'Radio Marca'.