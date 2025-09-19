Abde vale por tres en el Betis

El Real Betis consiguió una victoria de altura este viernes tras golear a la Real Sociedad en La Cartuja gracias a un gran Abde que lideró a su equipo en ataque (3-1). El conjunto verdiblanco se valió de una meritoria segunda mitad para asegurar tres puntos vitales para seguir con su escalada en LaLiga, mientras que los donostiarras siguen sin conocer la victoria en este arranque de campeonato con un Sergio Francisco más cuestionado que nunca.

No pudo arrancar mejor el equipo de Heliópolis que salió empujado por el público de La Cartuja para golpear primero; una conducción en diagonal de Lo Celso antes de los diez primeros minutos encontró al Cucho Hernández dentro del área. El ariete colombiano se giró con facilidad, preparó su pierna diestra y envió un latigazo al palo corto que dejó sin respuesta a Remiro (1-0).

La Real Sociedad, que volvía a acusar su fragilidad defensiva, sorprendió con una reacción de altura; Junior Firpo no encontró a un compañero en la salida desde atrás, así que el balón acabó en un Barrenetxea que se plantó solo delante del arco de Pau López... pero algo escorado. El delantero cedió el balón atrás para Brais Méndez, que fusiló al guardameta con un disparo por la escuadra (1-1).

El Betis lo intentó, pero se quedó corto en los metros finales durante la primera mitad. Sin embargo, tras salir de vestuarios, una falta lateral botada por Fornals fue rematada por Abde, el jugador más inspirado del Betis, aunque finalmente fue Remiro quien se acabó metiendo el balón en su propia portería (2-1). El Betis volvía a adelantarse, pero necesitaba el tercero para la tranquilidad. Y lo encontró en un centro de Bellerín rematado en segunda línea por Fornals a falta de veinte minutos (3-1). Victoria crucial para el Betis, que sigue escalando en la clasificación y que hunde a la Real Sociedad con una nueva derrota.