Abde y Jan Virgili, dos bombas de relojería mantienen en vilo al Barça

Jugar en el primer equipo del Barcelona es tarea complicada. Muchos son los jugadores de calidad que han pasado en los últimos años por el vestuario culé, fichados y surgidos de la cantera, pero no todos han logrado asentarse en la plantilla. La exigencia por la excelencia del club azulgrana acaba siendo una trituradora implacable.

Dos ejemplos palmarios de lo expuesto son los casos de Ez Abde y Jan Virgili, dos futbolistas que serían titulares en la inmensa mayoría de los equipos de Primera División pero que se vieron obligados a buscarse las habichuelas lejos del Spotify Camp Nou. El marroquí y el catalán se midieron en Son Moix en un Mallorca-Betis en el que fueron protagonistas dejando pinceladas de su talento.

Virgili: de profesión, encarador

Jan Virgili fue un incordio constante para la retaguardia heliopolitana. El de Vilassar de Mar encaró con empeño, obligando a los defensas a frenarle a base de faltas. Lo sufrió Diego Llorente, lo sufrió Ruibal, lo sufrió todo el que se interpuso en su camino. El canterano culé es una flecha, con el dribling como su mejor baza para superar rivales. Sin embargo, continúa con las luces apagadas de cara a portería.

El catalán se ha destapado como asistente y tiene el gol como asignatura pendiente. Frente a los verdiblancos dispuso de un mano a mano con Álvaro Valles que desperdició tras acelerarse en la toma de decisión final. En los últimos minutos, malogró un cabezazo que hubiera supuesto el empate. Pecado de juventud de un futbolista bermellón que tiene 19 años y un largo recorrido por delante.

Jan Virgili, una flecha en banda izquierda / EFE

El Barça lo vendió este pasado verano al Mallorca y sacó 3,5 millones de euros por la operación. El club azulgrana se guardó un 40% de una futura venta y mantiene un derecho de tanteo sobre su futuro.

Abde, en su 'prime'

El extremo izquierdo fue determinante en el devenir del encuentro. El internacional marroquí anotó el 0-1 del Real Betis tras un mal rechace de Leo Román. Abde empaló con la derecha una volea que abrió el camino de los tres puntos. El gol de Son Moix fue el quinto en su cuenta particular que, unido a las cinco asistencias repartidas, le permite igualar sus mejores registros en Primera División en aportación ofensiva. Fue escogido MVP del duelo.

Abde celebra el 0-1 del Betis en Palma de Mallorca / EFE

Al igual que con Jan Virgili, el Barça conserva un porcentaje sobre su futuro, con un 20% de una posible venta. Esta es la tercera temporada del marroquí en el Benito Villamarín después de que el Betis se hiciera con sus servicios en agosto de 2023 por 7,5 millones de euros.