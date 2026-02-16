Abde se dispara: el negocio del siglo

Abde Ezzalzouli es un jugador diferente. Basta con sentarse a verlo unos minutos para percibir esa chispa que lo convierte en un futbolista especial. El extremo marroquí tiene desborde, imaginación y valentía, pero además esta temporada está sumando algo que le faltaba en cursos anteriores: determinación en los metros finales y capacidad para tomar la decisión correcta.

Más allá de las sensaciones, Abde lo está refrendando con los mejores números de su carrera. Hasta la fecha, en 25 partidos entre todas las competiciones, el internacional con Marruecos ha sido capaz de perforar la portería contraria en nueve ocasiones y de repartir seis asistencias. Nunca antes había tenido una participación tan decisiva en los goles de su equipo.

Abde celebra su gol contra el Mallorca / Cati Cladera

Sin ir más lejos, el curso pasado participó en 14 goles (9 tantos y 5 asistencias). Durante su cesión en el CA Osasuna firmó ocho participaciones directas (6 goles y 2 asistencias), mientras que en su mejor temporada en el FC Barcelona, a caballo entre el filial y el primer equipo, anotó en cuatro ocasiones y repartió seis asistencias. Ahora, con buena parte de la temporada aún por disputarse, ya ha superado esos registros, confirmando su crecimiento futbolístico.

El último tanto de Abde se produjo este domingo ante el RCD Mallorca. El atacante marroquí inauguró el marcador y guio a su equipo hacia la victoria en Son Moix. Tras el encuentro, su entrenador, Manuel Pellegrini, se rindió a su rendimiento actual y destacó el trabajo silencioso que hay detrás de su crecimiento.

"Me alegro mucho por él porque es un jugador con muchas condiciones que ha madurado muchísimo en este último año. Ha madurado porque escucha lo que le dicen y no se encierra en querer tener la razón. Está siempre muy abierto a aceptar críticas o consejos para ir mejorando. Ha aumentado muchísimo su cantidad de goles. Antes generaba muchas jugadas, pero pocas terminaban en gol. Y ahora tiene una buena capacidad goleadora que nos permite estar en esta situación. Se lo ha ganado día tras día en los entrenamientos", apuntó.

Manuel Pellegrini habla con Abde Ezzalzouli durante el partido de la jornada 8 de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2025/26 entre el Real Betis Balompié y el Feyenoord en el estadio de La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Un negocio redondo

Lo cierto es que el Real Betis acertó de pleno con la incorporación de Abde. El club andaluz firmó en 2023 al extremo marroquí por 7,5 millones de euros a cambio del 50% de sus derechos económicos, en una operación estratégica que también dejaba margen de maniobra al FC Barcelona.

Sin embargo, la situación ha cambiado. Actualmente, la entidad azulgrana solo conserva el 20% de una futura venta. Aunque en un primer momento se reservó la mitad de los derechos económicos, ese porcentaje se redujo de forma significativa después de que el Betis aceptara facilitar la salida de Vitor Roque rumbo al Palmeiras el pasado invierno, pese a que el delantero brasileño todavía se encontraba bajo contrato de cesión.

Abde, clave esta temporada en el Betis / Instagram

A pesar de que el Real Betis no tiene intención alguna de vender al futbolista marroquí, que sigue creciendo y se ha convertido en una pieza cada vez más determinante en el esquema verdiblanco, Abde ha comenzado a despertar el interés de varios grandes clubes europeos. Especialmente desde la Premier League, donde su proyección y capacidad de desequilibrio no han pasado desapercibidas y se mueven con cifras muy altas. En el club andaluz son conscientes de que, si finalmente llega una oferta irrechazable, podrían cerrar una operación histórica y firmar el negocio del siglo con su traspaso.