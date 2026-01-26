Aarón Escandell, portero del Oviedo, zanja la polémica de 'las manos inventadas': "Munuera me pidió disculpas"

El Oviedo no pudo puntuar en el Spotify Camp Nou ante el FC Barcelona. El conjunto de Hansi Flick fue claro dominador del encuentro, almenos en la segunda mitad, y los goles de Olmo, Raphinha y Lamine Yamal sentenciaron a los de Guillermo Almada. Los asturianos siguen en los puestos de descenso, colistas con 13 puntos y a 8 de la permanencia.

Visitar Barcelona era un compromiso muy complicado y Aarón Escandell, el guardameta del Oviedo, lo sabía. El portero español, uno de los mejores, sin duda, de la competición, estuvo en Jijantes este lunes y explicó una jugada que provocó su enfado en la primera parte. Tras el encuentro, Escandell se dirigió a Juan Martínez Munuera para pedirle explicaciones.

Unas manos inexistentes

Corría el minuto 33 de partido y tras un balón al espacio, que David Costas protegió y que no pudo llegar Raphinha, Escandell se lanzó al suelo para atrapar el balón. La inercia de tirarse hacia la pelota, le hizo quedar justo en el borde del área, prácticamente encima de la línea. El colegiado, Juan Martínez, señaló manos, ante la incredulidad del guardameta del Oviedo. "La pitó porque la gente gritó en el estadio, pero hasta Raphinha se quedó diciendo: '¿Qué ha pitado?'", dice Escandell en Jijantes.

El portero no entendió la situación, ni tampoco la tarjeta amarilla, y tuvo una conversación privada con el colegiado. "Luego él me lo reconoció. Me pidió disculpas. Le dije 'si yo te las acepto'. Es normal que yo en ese momento tenga ese calentón, ese enfado. Al fin podría haber acabado en ocasión de gol o en gol. Yo se lo dije, 'si acaba en gol, te tengo que comer'. Dice 'no, me la hubiera comido yo'. Y le digo 'no, nos la comemos nosotros, el equipo'", comenta el meta carbayón a Gerard Romero.

"Es verdad que yo iba con las dos manos, que una se me iba fuera, pero luego la agarré con la de dentro. En ningún momento salió el balón ni yo salí con el balón", explica.

Sin consecuencias, pero con tremendo enfado

La jugada no terminó en gol ni tuvo consecuencias negativas para el Oviedo, más allá de la tarjeta amarilla.

La falta se lanzó y terminó en nada, pero Escandell se marchó al descanso muy indignado, en un partido en el que acabó perdiendo y encajando tres goles. Todo quedó ahí.